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Ufficio Stampa Chery Lepas porta a Wuhu, in Cina, la prima concept car della sua storia

Il Gruppo Chery accelera sul fronte della mobilità premium e presenta la prima concept car di Lepas. Il debutto avverrà in occasione della Global Elegant Lifestyle Week, evento inaugurato il 18 ottobre 2026 a Wuhu, in Cina, con il titolo “Together in Elegance”.

L’appuntamento si inserisce nel programma “Chery International User Summit 2026“, in calendario dal 19 al 23 ottobre nella sede del gruppo. L’iniziativa coinvolge clienti, partner commerciali e giornalisti da tutto il mondo, chiamati a confrontarsi con il brand sul futuro del design e dell’esperienza di guida. Una settimana che mette in primo piano l’innovazione e il rapporto tra costruttore e utilizzatori.

Lepas, il design al centro della strategia

Il marchio Lepas vede nella prima Global Elegant Lifestyle un passaggio importante per costruire la propria identità nel mercato internazionale. Il brand del Gruppo Chery sta cercando di imporsi grazie al concetto di eleganza applicato alla mobilità contemporanea. Il momento più atteso dell’evento è la presentazione della Lepas All-New Concept Car, il primo prototipo del marchio.

Si punta ad anticipare la direzione stilistica delle vetture del futuro, infatti l’attenzione dell’azienda è rivolta soprattutto al design e alla necessità di definire un linguaggio che sia riconoscibile. Il confronto con i partecipanti internazionali costituisce una parte centrale dell’iniziativa. L’idea è infatti quella di comprendere come il concetto di eleganza venga interpretato nei vari Paesi, tenendo conto delle preferenze dei clienti, delle condizioni stradali e delle abitudini nell’utilizzo dell’auto. Al momento non si conoscono i dettagli tecnici del concept.

Dai test alla tecnologia di bordo

Tra gli appuntamenti in programma figura “Lepas Global Journey of Elegant Driving”, un’esperienza che prevede prove su strade aperte al traffico e dimostrazioni pratiche delle tecnologie di bordo in condizioni di utilizzo quotidiano. L’intento è confrontare le soluzioni sviluppate dal marchio con le esigenze concrete degli automobilisti, verificando come comfort, funzionalità e tecnologia possano contribuire a un’esperienza di guida coerente con il posizionamento premium di Lepas.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “High Tech for Our Future Life”, evidenziando il ruolo dell’innovazione tecnologica nella trasformazione della mobilità. Tra gli aspetti presentati da Chery figurano processi alimentati da energia rinnovabile, strutture per la ricarica intelligente fino ai robotaxi. I robot AiMOGA Robotics rappresentano la divisione robotica del gruppo e interagiranno dal vivo con i visitatori, simulando delle situazioni di servizio reale.

Global Elegant Night chiude la settimana

Il programma della Global Elegant Lifestyle Week comprende tre appuntamenti principali:

Prova su strada del Lepas Global Journey of Elegant Driving

Debutto ufficiale della prima concept car

Global Elegant Night, evento conclusivo dedicato all’incontro tra i partecipanti provenienti da diversi mercati

Sarà importante capire in che modo Lepas tradurrà il dialogo con i clienti e i partner in una reale modifica e definizione della propria identità. La vera sfida per il Gruppo Chery sarà trasformare il concetto di eleganza in termini concreti, come design, qualità percepita dal cliente e tecnologia. Lepas è uno dei cinque brand del colosso cinese, diventa dunque necessario creare una forte identità per non riproporre vetture con marchi diversi, ma idee e stile comuni.