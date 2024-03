Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Citroën Claris Automobiles propone un'edizione di Citroën Ami speciale color oro

Il mondo dei quadricicli leggeri sta assistendo a una metamorfosi affascinante. Il concessionario Citroën Claris Automobiles ha svelato una vettura del Double Chevron decisamente fuori dall’ordinario, un’esclusiva Citroën Ami Chic dotata di enorme fascino, che trascende la definizione di semplice veicolo a zero emissioni, elevandosi a oggetto di alta moda su quattro ruote. In perfetta armonia, funzionalità e stile si fondono, per offrire un’esperienza di guida unica e sofisticata.

Le tappe del viaggio

Il viaggio dell’Ami Chic è iniziato con una trasformazione degna di qualche produzione cinematografica. Ricordate la celebre “char” 2C della pellicola d’animazione Asterix e Obelix: l’empire du Milieu? Arriva da lì l’abito vinilico effetto legno. In seconda battuta, i responsabili del progetto le hanno conferito un’affascinante verniciatura Oro Byzantin. Ora, libera dalle influenze “gauloises” (galliche), la Citroën Ami Chic esce definitivamente allo scoperto, come sottolineano con orgoglio gli adesivi laterali.

Comunque, le verniciature costituiscono giusto una delle peculiarità della vettura. Ciascun dettaglio è stato, infatti, curato con minuzia, in favore di un insieme armonioso e raffinato. Per un intrigante contrasto con il resto della carrozzeria, una finitura nera lucida è ampiamente un po’ ovunque. Inoltre, i coprimozzi mettono in bella evidenza il logo dorato Citroën, fungendo da firma distintiva di questo oggetto da collezione.

L’abitacolo è un vero e proprio salottino di lusso in miniatura. Gli artigiani de La Sellerie Nantaise hanno abilmente rivestito i sedili con pelle nera a coste, arricchita da cuciture dorate e dall’emblema Chic. Le strisce per aprire le porte e il logo del volante richiamano lo stesso tema cromatico, così da creare un’unità stilistica impeccabile.

Apertura delle vendite in estate

Ammirabile mentre scriviamo presso la concessionaria Citroën Claris Automobiles di La Roche-sur-Von, prima che la francesina sarà ammirabile pure presso il centro di Sables d’Olonne, in Vendée. Tuttavia, è il caso di sottolineare come l’opera d’arte in questione sia destinata a rimanere un esemplare unico.

Gli appassionati di proposte dal look audace e accattivante troveranno presto l’Ami Chic dorata dal prezzo di circa 12.000 € entro la fine della stagione estiva. Un investimento che va oltre la semplice funzionalità, tratto caratteristico della gamma Citroën, votata al low-cost, che le ha consentito di mantenere un posto di rilievo nel settore.

Essa permette, infatti, di mettere le mani su un pezzo unico della storia delle quattro ruote e di trasformare ogni spostamento in un viaggio a bordo di un’opera d’arte in piena regola. La Citroën Ami canonica viene da un periodo particolarmente florido nelle concessionarie. Accolta da un pubblico trepidante, costituisce una soluzione alternativa di mobilità per muoversi tra le vie cittadine, guidabile a partire dai 14 anni, purché in possesso di una patente AM o superiore. Dai 16 anni in su è, invece, possibile accogliere un passeggero a bordo.

I vasti consensi riscossi hanno spinto la società madre Stellantis ad avallare due progetti paralleli, quali la Opel Rocks-e e la Fiat Topolino (della quale è uscita anche la versione Dolcevita a inizio gennaio). Accomunate dalla medesima meccanica, risultano di facile utilizzo, nonché rispettose dell’ambiente, in quanto montano un motore elettrico.