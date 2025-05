La Nuova Lexus ES è ufficiale anche in Europa: si tratta dell'ottava generazione della berlina della Casa nipponica che arriverà sul mercato in versione ibrida o elettrica

Fonte: Ufficio Stampa Lexus

Lexus anticipa un importante aggiornamento per la sua gamma con la presentazione in anteprima europea della nuova generazione della ES, modello giunto alla sua ottava generazione (la prima è stata svelata nel 1989). Non è una novità assoluta, in quanto il modello è stato già svelato lo scorso mese di aprile, con una prima mondiale, in occasione del Salone dell’auto di Shanghai. Il lancio europeo, inoltre, è ancora lontano ma il brand ha voluto fornire un’anticipazione per la sua clientela. Andiamo a scoprire i dettagli della Nuova Lexus 2026, nuova evoluzione della berlina della Casa nipponica.

La nuova generazione

La nuova generazione di Lexus ES segue il linguaggio stilistico Clean x Tech con l’obiettivo di offrire un design ricercato, con linee eleganti e premium, tanta tecnologia e un’attenzione particolare all’elettrificazione. Lo sviluppo del modello, infatti, segue il concetto di Esperienza Elegante & Elettrificata, come sottolineato dalla stessa Casa.

I mercati di riferimento della ES sono il Nord America e l’Asia. Da alcuni anni, però, la berlina è disponibile anche in Europa e, in particolare, nei mercati dell’Europa Occidentale è acquistabile dal 2018. La nuova generazione, grazie anche a un focus sull’elettrificazione, punterà a conquistare una fetta importante del mercato premium europeo dopo aver attirato l’attenzione del mercato in occasione dell’anteprima mondiale a Shanghai.

Per il nostro mercato saranno disponibili due varianti. La prima sarà la ES 300h con sistema Full Hybrid composto da un motore quattro cilindri in linea da 2.5 litri, in grado di erogare una potenza di 201 CV. Questa motorizzazione sarà proposta dal costruttore sia con trazione anteriore che con trazione integrale, garantendo un margine di scelta maggiore alla clientela. La seconda variante sarà la ES 350e BEV. In questo caso si tratta di una versione elettrica della berlina, disponibile esclusivamente con trazione anteriore e in grado di garantire una potenza massima di 224 CV. Lexus ha già fornito i dati sull’autonomia, anche se l’omologazione (e quindi i dati definitivi) arriverà soltanto in un secondo momento.

Seguendo lo standard WLTP, la vettura dovrebbe garantire fino a 530 chilometri di autonomia, potendo anche sfruttare la ricarica rapida per recuperare l’80% di autonomia in circa 30 minuti. Sotto la scocca ci sarà una batteria da 77 kWh. La vettura sarà in grado di completare uno 0-100 km/h in 8,2 secondi. I dettagli completi sulla dotazione e sulle altre caratteristiche arriveranno nei prossimi mesi. Si tratterà di un modello premium non solo nelle linee ma anche e soprattutto nei contenuti, con una dotazione ricercata e tanti elementi in grado di fare concorrenza ad altri brand del segmento.

Quando arriva in Europa

Come sottolineato in apertura, la Nuova Lexus ES non sarà commercializzata da subito in Europa. La presentazione di oggi è solo un’anteprima e anticipa il debutto ufficiale sul mercato, programmato nel corso della prima metà del 2026. Per il momento, quindi, la Casa non ha fornito informazioni in merito ai prezzi della vettura. Ricordiamo, in ogni caso, che il listino prezzi dell’attuale Lexus ES per il mercato italiano parte da 63.500 euro. La versione elettrica, una novità per la gamma europea, si posizionerà un gradino più in alto e potrebbe superare i 70.000 euro.