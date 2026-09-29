Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Lexus L'ottava serie della Lexus ES arriva in Italia

Nell’arco della sua carriera ne sono state lanciate sette generazioni, l’ultima delle quali è in produzione dal 2018. Il nuovo corso della ES è all’insegna della filosofia multipath di Lexus, che offre ai clienti ampia scelta di opzioni con motorizzazione elettrificata. L’ottava serie della berlina ora è disponibile anche alle nostre latitudini con soluzioni ibride ed elettriche.

Il linguaggio stilistico è stato definito dalla Casa giapponese con il termine “Clean Tech & Elegance”, che indica la sintesi perfetta di design funzionale ispirato alla tecnologia, con una impronta legata alla qualità artigianale della Casa giapponese. Il concept LF-ZC aveva già svelato in anteprima la nuova direzione stilistica di Lexus al Japan Mobility Show 2023.

I punti di forza

Il brand premium di Toyota ha puntato su una raffinatezza aerodinamica che esprime al meglio la sportività nipponica. Linee taglienti che donano un aspetto “trunkless” con l’abitacolo che si assottiglia verso il retro. Il profilo dinamico impreziosisce un frontale largo e un anteriore ribassato per preservare l’aspetto caratteristico di una berlina di lusso. Con una lunghezza di 5.140 mm risulta imponente e all’interno di tale lunghezza, il passo è stato esteso di 80 mm fino a 2.950 mm. La larghezza è di 1.920 mm (+55 mm) e l’altezza di 1.560 mm (+115 mm) per il modello full electric e 1.555 mm (+110 mm) per il modello ibrido.

Motorizzazioni e prezzi

Sono tre le motorizzazioni: la full hybrid ES 300h e le full electric ES 350e ed ES 500e, tutte disponibili negli allestimenti Executive e Luxury. La ES 300h Executive è proposta a 62.700 euro (IVA inclusa), mentre la versione alla spina ES 350e è offerta a partire da 67.600 euro, mentre il top di gamma ES 500e è sul mercato da 72.700 euro. Valori in linea con le principali rivali di un car market sempre più competitivo.

Gli allestimenti

La ES è completa di tutti i più moderni sistemi di sicurezza, come gli ADAS di ultima generazione e l’assistenza alla guida con funzioni perfezionate per evitare incidenti e ridurre lo stress nei lunghi spostamenti. Lexus ES Executive vanta cerchi in lega da 19″, gruppi ottici a LED singolo, climatizzatore elettronico bi-zona, sistema multimediale LexusConnect con display touchscreen da 14″, cockpit digitale Tazuna da 12,3″, Lexus Safety System+ completo e sedili anteriori riscaldati e ventilati.

La Lexus ES Luxury presenta in aggiunta fari bi-LED, Head-Up Display, specchietto retrovisore digitale, tetto panoramico, sistema audio Mark Levinson a 17 altoparlanti (sulla 350e), sedili con rivestimento in pelle semi-anilina (sulla 350e), Panoramic View Monitor, finiture in bambù per plancia e pannelli porta. La ES, inoltre, si fregia di essere la prima della gamma Lexus a integrare una nuova piattaforma multimediale con inedite e migliorate funzioni e servizi per informazioni, intrattenimento, comfort di guida e sicurezza.

Prestazioni di alto profilo

La ES 300h, ossia la variante full hybrid a trazione integrale, dispone di un motore termico 2.5 benzina a quattro cilindri da 143 CV a una coppia di motori elettrici anteriore e posteriore, per una potenza complessiva di 196 CV. Il cambio è un e-CVT a variazione continua per una accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una top speed di 195 km/h, per consumi dichiarati di 4,9 l/100 km.

La ES 350e presenta unico motore elettrico anteriore da 224 CV e 269 Nm (trazione anteriore), alimentato da una batteria da 77 kWh lordi (72 kWh utili), che offre fino a 581 km di autonomia in elettrico nel ciclo combinato e una ricarica rapida in corrente continua da 150 kW in appena 28 minuti.

La ES 500e equipaggia un secondo motore posteriore, la trazione integrale e ben 343 CV. Scatta da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi, vantando un’autonomia dichiarata di 529 km, grazie a una batteria più piccola da 75 kWh lordi (71 kWh netti).