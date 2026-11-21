Presentata alle ATP Finals, la nuova Lexus NX sfoggia interni riprogettati e tecnologie inedite. La versione plug-in supera i 100 km di autonomia elettrica

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Lexus Lexus NX: debutto europeo alle ATP Finals di Torino

Mentre la stagione tennistica si appresta a regalare le ultime grandi partite alle ATP Finals, nella stessa cornice torinese Lexus presenta al pubblico europeo la nuova NX. Con un restyling che interessa soprattutto l’abitacolo, il SUV giapponese scalda i motori in vista dell’approdo nelle concessionarie, previsto durante la primavera del 2027.

Tra le modifiche, il costruttore ha cambiato anche alcuni dettagli della carrozzeria e i powertrain ibridi, che offrono un’autonomia elettrica superiore ai 100 km per la versione plug-in. Se la base era già competitiva, tanto da costituire quasi un terzo delle vendite del marchio nel Vecchio Continente, la NX vanta ora credenziali ancora più interessanti.

Nuovo frontale, ma la sagoma rimane familiare

A distinguere la NX aggiornata è innanzitutto la calandra anteriore, ora priva della cornice che caratterizzava il modello precedente. La griglia si raccorda direttamente alla carrozzeria, accompagnata da gruppi ottici ridisegnati e da una nuova disposizione delle luci diurne. Osservandola lateralmente si notano i cerchi in lega multirazze con finitura scura e le modanature sottoporta riviste.

Sul posteriore, invece, la firma luminosa riprende più volte il motivo a L, uno degli elementi distintivi di Lexus. L’allestimento F Sport accentua il carattere sportivo con particolari neri lucidi sul tetto e nella parte inferiore della carrozzeria, ai quali si aggiungono i cerchi da 20 pollici con pinze dei freni rosse.

Una plancia tutta nuova

Gli interni fanno un salto generazionale, con un progetto ispirato al concetto Clean x Tech. La plancia ha uno sviluppo orizzontale e ospita due schermi affiancati: 12,3 pollici per la strumentazione digitale e 14 pollici per il sistema multimediale.

Debutta una nuova generazione di LexusConnect, con una capacità di elaborazione quattro volte superiore rispetto al sistema precedente. La navigazione può essere visualizzata anche nel quadro strumenti, evitando al conducente di spostare continuamente lo sguardo verso il display centrale.

Invece di riempire la plancia di pulsanti, i tecnici hanno preferito adottare un approccio minimalista con i Responsive Hidden Switches, comandi normalmente nascosti che si illuminano quando la mano si avvicina. Inoltre, Lexus introduce il Sensory Concierge, un sistema che permette di personalizzare l’ambiente interno attraverso l’illuminazione e la climatizzazione, abbinando anche musica e fragranze. Queste ultime debuttano per la prima volta su una Lexus destinata al mercato europeo.

Sono stati rivisti anche il posto di guida e il volante, ora di diametro inferiore, in modo da facilitare le manovre durante la guida. Gli interventi sull’insonorizzazione puntano a ridurre i rumori provenienti dall’esterno e le vibrazioni percepite nell’abitacolo.

Due motorizzazioni ibride, cresce la batteria

In territorio europeo il costruttore proporrà due motorizzazioni: NX 350h Full Hybrid da 190 CV e NX 450h+ Plug-in Hybrid da 296 CV, quest’ultima con una capacità della batteria aumentata da 18 a 23 kWh. Al di là dell’autonomia elettrica, superiore ai 100 km, segna un deciso progresso la ricarica rapida in corrente continua, mai proposta prima su una Lexus plug-in. In meno di mezz’ora (28 minuti), stando ai dati ufficiali, sarà possibile riportare la batteria dal 10 all’80%. Il via alla commercializzazione scatterà nella primavera del 2027, mentre i prezzi della nuova gamma italiana devono ancora essere comunicati.