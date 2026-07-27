Nuova batteria LFP, fino a 164 km di autonomia e dotazioni da vera auto: la Ligier JS50 elettrica evolve e punta ai giovani guidatori

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Ligier Ligier JS50, autonomia record per la microcar elettrica

Il mondo delle microcar elettriche si muove più velocemente di quanto sembri. Mentre si discute di incentivi, colonnine e autonomia delle grandi berline, nel segmento dei quadricicli leggeri qualcosa sta cambiando in modo silenzioso ma concreto. Ligier ne è un esempio: il costruttore francese ha aggiornato la JS50 2026 con una nuova batteria, e il risultato è un salto di autonomia che ridisegna le possibilità d’uso di un’auto disponibile dai 14 anni.

Batteria LFP e autonomia record

La JS50 elettrica 2026 introduce una nuova batteria da 11 kWh, disponibile sia per la versione L6e sia per la più potente L7e. Il pacchetto si chiama B11 e porta con sé un cambio di chimica importante: le celle sono al litio-ferro-fosfato (LFP), una tecnologia sempre più diffusa anche nel settore automotive grazie alla maggiore durata nel tempo e alla buona stabilità termica.

Secondo il costruttore, il nuovo accumulatore permette di raggiungere fino a 164 km, un valore che posiziona la JS50 tra le microcar con la maggiore autonomia dichiarata della categoria. Non sono i 400 km di una berlina elettrica di segmento C, ma per un veicolo che nasce per la mobilità urbana e i percorsi brevi sono numeri che cambiano la prospettiva d’uso in modo significativo.

La batteria integra un sistema di riscaldamento che ne migliora il funzionamento alle basse temperature, fino a -20 °C, un dettaglio che può sembrare secondario su un’auto pensata per la città ma che diventa rilevante nei mesi invernali, quando la chimica LFP soffre di più la temperatura bassa rispetto ad altri tipi di celle. La ricarica completa da presa domestica richiede circa sei ore.

Non le manca niente

Il salto di capacità non serve solo a fare più chilometri: la maggiore energia disponibile consente di usare accessori come climatizzatore e servosterzo elettrico senza particolari rinunce, componenti che sulle microcar con batterie più piccole erodevano l’autonomia in modo sensibile. È una distinzione che fa la differenza nell’uso reale, guidare una microcar senza aria condizionata in agosto è un’esperienza che pochi farebbero volentieri.

L’abitacolo propone un display touchscreen da 10 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, con impianto audio Pioneer, telecamera posteriore, fari Full LED e climatizzatore disponibili come equipaggiamenti.

Sul piano tecnico rimangono il telaio in alluminio, le sospensioni anteriori MacPherson e i freni a disco su tutte e quattro le ruote, una dotazione tecnica che va ben oltre il minimo indispensabile per la categoria. La JS50 mantiene l’impostazione del restyling 2025, che aveva già portato un netto salto qualitativo rispetto alle generazioni precedenti.

Prezzi e allestimenti

La Ligier JS50 elettrica B11 parte da 15.490 euro, prezzo identico per le versioni L6e e L7e. La gamma è articolata su cinque livelli di allestimento, con la versione d’ingresso che garantisce già una dotazione dignitosa e la Ultimate che aggiunge cerchi da 16 pollici, climatizzatore, telecamera posteriore, indicatori di direzione dinamici e apertura elettrica del portellone.

Sotto i 16.000 euro per un’auto che può essere guidata a 14 anni con la patente AM, che ha 164 km di autonomia dichiarata e un abitacolo con touchscreen da 10 pollici: il confronto con alcune utilitarie termiche ora inizia a raccontare una storia diversa rispetto a qualche anno fa.