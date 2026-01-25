Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Aznom Un concept che potrebbe diventare realtà

Una limousine italiana potrebbe diventare il punto di riferimento di un segmento di mercato ricco di fascino e sempre pronto a rinnovarsi, abbracciando nuove tecnologie e soluzioni di design moderne e avanzate. Il progetto di cui stiamo parlando è quello della Aznom L’Epoque. Si tratta di un concept che anticipa un possibile modello di serie in arrivo nel prossimo futuro. Il nuovo modello realizzato da Aznom Automotive è elettrificato e può contare su una potenza superiore a 1.000 CV. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Una limousine italiana

Aznom Automotive, azienda con sede a Monza, ha realizzato in collaborazione con Camal Studio, il concept che anticipa il debutto di Aznom L’Epoque. Si tratta di una limousine italiana, caratterizzata da un design che punta a unire uno stile classico a soluzioni moderne. Nella parte frontale è presente una griglia verticale che rappresenta l’elemento principale e che viene affiancata da proiettori verticali a LED, integrati nei parafanghi. La vettura si sviluppa con una lunga fiancata e un cofano molto grande. La cabina è arretrata, rispetto all’intero corpo della vettura. La lunghezza complessiva è di quasi 8 metri. Da segnalare anche una particolare soluzione per l’apertura delle porte, con sollevamento del tetto per facilitare l’accesso.

All’interno, l’abitacolo presenta soluzioni ricercate e una configurazione 2+2+2 con un grande divano pensato per ospitare i passeggeri, in sostituzione dei più tradizionali sedili. Naturalmente, c’è una grande attenzione ai dettagli e ai materiali utilizzati per la realizzazione degli interni, dagli inserti in legno lavorato a mano ai rivestimenti in pelle ai tessuti di alta qualità. La limousine non dimentica la tecnologia con anche la possibilità di sfruttare l’integrazione con l’intelligenza artificiale per la gestione della climatizzazione, della riproduzione di contenuti multimediali e anche dell’illuminazione, tutto tramite comandi vocali. Il concept prende in considerazione anche gli aspetti tecnici. Aznom L’Epoque, infatti, può contare su un motore V6 che viene utilizzato come generatore per l’alimentazione della batteria integrata da 100 kWh. È presente anche un sistema composto da quattro motori elettrici, uno per ogni ruota. Il sistema si configura come una soluzione con range extender e prevede una potenza complessiva di oltre 1.000 CV. Per il momento, non ci sono ulteriori informazioni sul comparto tecnico.

Solo un concept?

Aznom L’Epoque, per il momento, è un concept con la possibilità di diventare un progetto reale, da produrre in serie. Le opzioni sul tavolo sono tante e molto dipenderà anche dall’interesse che la limousine italiana potrà suscitare tra collezionisti e potenziali clienti. Le ipotesi sono diverse: il progetto potrebbe essere realizzato come una one-off oppure potrebbe arrivare come una serie limitata per una cerchia ristretta di clienti. Ulteriori dettagli in merito alla futura limousine italiana arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi mesi. Il progetto è, senza dubbio, molto interessante e ricco di potenzialità. Per questo motivo, seguirne il suo sviluppo sarà importante. Staremo a vedere quale sarà il futuro della Aznom L’Epoque.