Il nuovo tema Aurora porta sulla Lincoln Nautilus 2026 un uso inedito di colori e materiali, trasformando l’abitacolo in uno spazio più curato e personale

Ufficio Stampa Lincoln Il tema Aurora porta lo spettacolare fenomeno naturale sul SUV Lincoln Nautilus

Nella parte settentrionale del mondo ogni anno c’è un momento in cui il cielo si svuota e sembra cristallizzare il panorama. Mentre le notti si accorciano un’energia resta sospesa, una specie di brivido attraversa l’aria, il preludio allo spettacolo dell’aurora boreale. Lincoln ha scelto precisamente quel punto del calendario per lanciare Aurora, il nuovo tema Black Label al debutto sul Nautilus 2026, come a incanalare la forza silenziosa delle luci polari dell’abitacolo, attraverso un lavoro di fino su materiali, tatto e colore.

I contenuti del programma Black Label

Il programma Black Label, negli Stati Uniti, è già diventato una sorta di manifesto Lincoln. Si va al di là del vestire gli interni: prendono forma piccoli mondi, ciascuno caratterizzato da un’atmosfera diversa, e vale anche nel caso dell’Aurora, con la pretesa di trasformare il Nautilus in una specie di santuario su ruote, dove allontanarsi dal caos circostante per entrare a contatto con la parte più luminosa che alberga in ognuno di noi. L’interpretazione del cielo notturno si trasforma in una specie di metafora per identificare la forza spirituale della quale sappiamo ancora così poco.

Il colore dominante è l’Allure Blue, l’esatto contraltare alla freddezza dei toni tecnologici, ma anche delle palette modaiole. Un blu profondo, come se dovesse trattenere tutto quanto succede sopra, dagli inserti metallici alla trama della pelle, fino alla luce che filtra sulle zone rivestite. Non cerca l’effetto sorpresa, semmai punta a emanare un’ombra rassicurante, che la calda tonalità Mahogany Red, a metà tra il blu e il rame, spezza e addensa nei punti giusti, rimandando più a un salotto che a un classico SUV di lusso.

Liam Butler, designer responsabile di colori e materiali di Lincoln, spiega:

“Il nuovo tema prosegue la tradizione Lincoln di design distintivo e interni su misura e lo fa incarnando la sobria raffinatezza e il tocco personalizzato che definiscono il marchio”

Aurora è una delle sette ambientazioni Black Label previste per il 2026 su Nautilus, Aviator e Navigator, dove ciascuno porta in scena un racconto diverso, con dettagli pregiati e superfici in grado di cambiare tonalità a seconda della luce. Da anni il brand prova a farlo capire: Black Label è un modo di avvicinarsi al concetto di lusso, votato soprattutto all’atmosfera.

I numeri di mercato

I numeri contano e ci dicono che fino a ottobre più dell’11% delle vendite di Nautilus, Aviator e Navigator negli Stati Uniti arrivava proprio dai modelli Black Label. Anche se può apparire una nicchia, i volumi segnalano un interesse solido, tale da giustificare l’ingresso in Canada, quasi a voler ribadire il raggiungimento del marchio di un punto d’equilibrio, da tenersi bello stretto.

Danno meno nell’occhio, ma incidono sull’esperienza generale i servizi riservati ai membri Black Label: si parte dai premi di benvenuto per poi proseguire con la manutenzione, inclusi lavaggi illimitati, e la porta aperta a eventi e servizi legati alla rete hospitality del marchio. Tasselli messi insieme fra loro per ricordare che il valore dell’auto non si esaurisce quando chiudi la porta, ma continua facendo sentire l’acquirente parte di una comunità.