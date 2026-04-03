Lola Cars ha svelato una riedizione moderna dell'iconica vettura con il debutto delle T70S e T70S GR che saranno prodotte in edizione limitata. Ecco tutti i dettagli

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Ufficio Stampa Lola Lola T70 ritorna dal passato con le nuove T70S e T70S GT

Lola Cars ha annunciato l’arrivo delle nuove T70S e T70S GT. Si tratta di due modelli che rappresentano un’evoluzione dell’iconica Lola T70, una delle auto da corsa più celebri della storia. Anni dopo aver percorso i più celebri tracciati del mondo, da Le Mans a Daytona, la leggendaria supercar torna a solcare le nostre strade, a modo proprio. Il progetto che coinvolge questi due modelli combina un’elevata fedeltà storica a un processo produttivo all’avanguardia, caratterizzato anche dall’utilizzo di materiali sostenibili.

La rinascita di un’icona

La Lola T70 è stata presentata nel 1965 e porta la firma del designer Eric Broadley. La vettura ha gareggiato in numerose competizioni, andando a sfidare modelli realizzati da Ferrari, Porsche, Ford e altre Case costruttrici protagoniste del mondo delle competizioni dell’epoca.

La sua vittoria più celebre è arrivata nel 1969 in occasione della 24 Ore di Daytona, con Mark Donohue e Chuck Parsons per il Team Penske. In quell’occasione, la Lola T70 riuscì a battere la Ford GT40 e la Porsche 908 ufficiali.

Partendo dai disegni originali di archivio, Lola Cars ha realizzato, quindi, la nuova T70S con l’obiettivo di conservare le caratteristiche del modello originale. La vettura è disponibile anche nella configurazione GT.

Il modello è dotato di un telaio monoscocca in alluminio leggero abbinato a un motore V8 Chevrolet small block da 5,0 litri che eroga 537 CV, raggiunge una velocità massima di 327 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, con un rapporto peso/potenza di 616 CV per tonnellata.

La versione GT, invece, è ottimizzata per la guidabilità su strada e in pista. In questo caso, è disponibile un motore V8 Chevrolet small block da 6,2 litri in grado di spingersi fino a 507 CV. La vettura raggiunge una velocità massima di 320 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

Da segnalare è anche la scelta del composito che avvolge la vettura. La scocca è infatti composta da Lola Natural Composite System (LNCS), una soluzione in attesa di brevetto che combina fibre vegetali e di basalto con una resina rinnovabile, ricavata dagli scarti di lavorazione della canna da zucchero, per realizzare una carrozzeria completamente priva di derivati del petrolio. Il risultato è una vettura dall’impatto ambientale ridotto e con un’elevata resistenza alla trazione.

L’azienda sostiene che valutazioni indipendenti hanno indicato per la vettura una riduzione di circa il 54% delle emissioni di CO2 rispetto ai parametri di riferimento della produzione convenzionale. Per alcuni componenti, inoltre, si arriva fino all’80%.

Il progetto, considerando le sue configurazioni T70S e T70S GT, viene realizzato in serie limitata con appena 16 esemplari previsti per la produzione. Non ci sono per il momento informazioni per sul prezzo delle vetture.

Mishern Chetty, CEO di Lola Cars, ha utilizzato queste parole per commentare il debutto del nuovo progetto.