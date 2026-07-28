Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lotus Emira 420 Sport: la Lotus dei record arriva a 300 km/h

Lotus scrive nuovi record del downsizing attraverso il suo nuovo gioiello da pista: l’Emira 420 Sport. Presentata come l’auto di serie a quattro cilindri più veloce mai realizzata al mondo, porta con se una dichiarazione tecnica, supportata da numeri che lasciano ben poco spazio alle obiezioni.

Numeri da sportiva

Il cuore della vettura è un motore turbocompresso a quattro cilindri da 2,0 litri capace di sviluppare 420 CV e 500 Nm di coppia. Si tratta di un propulsore di derivazione AMG, ma rielaborato da Lotus per portarlo a questi livelli di potenza specifica mantenendo la compattezza e il peso ridotto che da sempre caratterizzano le sportive di Hethel. I risultati si misurano così: 0-100 km/h in 3,9 secondi, 0-200 km/h in 12,47 secondi, quarto di miglio da fermo coperto in 11,91 secondi e velocità massima di 300 km/h.

A gestire la trasmissione c’è un cambio a doppia frizione a otto rapporti, la cui taratura è stata rivista per garantire passaggi di marcia più rapidi e una risposta più immediata, sia su strada che in pista. Le palette del cambio in fibra di carbonio, nuove rispetto alla versione standard, contribuiscono a rendere l’esperienza di guida più diretta e coinvolgente.

Assetto da pista in un peso piuma

Le novità dell’assetto riguardano l’altezza da terra, ridotta di 5 mm rispetto alla Emira Turbo di base, con una taratura delle sospensioni rivista e pneumatici ad alte prestazioni montati di serie. Il telaio in alluminio incollato con sospensioni a doppio braccio oscillante resta la base, ma tutto è stato affinato per rispondere con maggiore precisione ai comandi del guidatore, soprattutto nelle situazioni limite.

Sul fronte aerodinamico, gli interventi sulla carrozzeria garantiscono 25 kg di carico verticale aggiuntivo senza aumentare la resistenza all’avanzamento, migliorando la stabilità nelle curve veloci. Il nuovo splitter anteriore, le prese d’aria maggiorate e lo spoiler posteriore incrementano anche il flusso d’aria verso i radiatori e ottimizzano il raffreddamento dei freni, un dettaglio che fa la differenza nelle sessioni in circuito.

Chi vuole spingersi ancora oltre può optare per il Lightweight Handling Pack: un pacchetto opzionale che toglie 25 kg di peso attraverso una serie di ritocchi specifici, come lo scarico in titanio, una batteria agli ioni di litio, ammortizzatori Multimatic regolabili e telemetria di bordo tramite app dedicata.

Prezzo e uscita

Il libro degli ordini è già aperto e le prime consegne sono previste per agosto 2026. In Italia il prezzo di partenza è fissato a 129.900 euro. Non è una cifra che fa rima con accessibilità, è chiaro. Ma chi si avvicina a una Lotus Emira 420 Sport sa già in partenza che non sta cercando un’auto normale. Sta cercando qualcosa di specifico: la sintesi tra leggerezza, potenza e piacere di guida puro, costruita con una filosofia che a Hethel non cambia da decenni. L’auto di serie a quattro cilindri più veloce al mondo, a quel punto, non è più solo un titolo da pubblicità televisiva. Solitamente Lotus orienta la propria filosofia progettuale verso il piacere di guida, viaggiando lontano da slogan o numeri da record, in favore di leggerezza e aerodinamica da corsa. Questa volta, ha fatto entrambe.