Fonte: Ufficio Stampa Lotus Lotus svela due nuove Emira: potenza da urlo

la Lotus Emira è un’auto sportiva premium con motore centrale che sposa in tutto e per tutto le nuove trasformazioni che sta attraversando il noto brand. La Casa britannica è stata fondata da Colin Chapman nel 1952 e da quel momento ne ha fatta proprio tanta di strada. Attualmente è di proprietà della holding cinese Geely. Con questo nuovo modello il marchio di Sua Maestà ha voluto dare voce ai tratti distintivi che da sempre caratterizzano le vetture made in Lotus.

Esteticamente sportiva e scolpita, si fa notare per la carreggiata ampia, le proporzioni generose e un abitacolo ribassato che fa sentire il guidatore un vero e proprio pilota. Lotus però ha voluto arricchire la propria offerta presentando l’Emira V6 SE e la nuova Emira Turbo. Quest’ultima rappresenta il modello d’ingresso della gamma. Il marchio britannico però ha anche svelato due nuove colorazioni: EOS Green e Purple Haze metallic.

Allestimenti e listino prezzi

La Lotus Emira V6 SE è proposta di serie in tinta Zinc Grey e presenta i seguenti tratti distintivi: badge esclusivi V6 SE, extended Black Pack, cerchi forgiati da 20 pollici, pinze freno rosse, interni in Alcantara con pedaliera sportiva. In tutto offre 15 colori carrozzeria, 7 combinazioni interne, 4 finiture per le pinze dei freni e 8 diversi disegni dei cerchi. Il prezzo è a partire da 122.000 euro.

L’Emira Turbo, invece, tra gli optional mette a disposizione: Convenience Pack, Extended Co-Driver Pack e Extended Lower Black Pack. A livello estetico si contraddistingue per i badge Turbo, i loghi giallo-neri Lotus e dettagli in argento satinato. In questo caso il prezzo di partenza è di 101.500 euro. Inoltre a questa tornata Lotus ha deciso di introdurre anche il nuovo allestimento Racing Line, che sarà disponibile sulle versioni Turbo SE e V6 SE. Il pacchetto si fa apprezzare per l’aggiunta di: una linea pinstripe inferiore in giallo, rosso o argento, abbinata al colore delle pinze freno, calotte degli specchietti coordinate con il pinstripe, cerchi neri lucidi, badge Racing Line e logo esterno in nero e argento e un badge esclusivo e cuciture in tinta con l’accento cromatico scelto all’interno.

Due nuove versioni

Per quanto concerne la nuova Emira V6 SE, ci troviamo davanti ad un’auto che si posiziona al vertice della gamma. Il motore resta l’apprezzato V6 3,5 litri sovralimentato da 400 CV, che viene abbinato di serie ad un cambio manuale a 6 rapporti con differenziale autobloccante (LSD), in opzione c’è anche una trasmissione automatica. La sua accelerazione è bruciante e si attesta in 4,3 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Tra le novità più succulente che riguardano questo modello c’è da segnalare: il nuovo supporto di compressione per il cambio manuale, Taratura ottimizzata degli ammortizzatori e regolazioni fini della geometria delle sospensioni, due assetti selezionabili tra Tour (uso normale) e Sport (uso potenziato) e infine lo sterzo idraulico che garantisce un’alta precisione di guida.

L’Emira Turbo, invece, è l’entry level della gamma Emira, ed è pensata per un uso quotidiano. Ha un motore 4 cilindri turbo twin-scroll con cambio DCT a 8 rapporti, entrambi sono forniti dal partner tecnologico AMG. Ha un’accelerazione che le permette di passare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Ha a disposizione le modalità Tour e Sport, sospensioni a doppi bracci trasversali, spoiler posteriore integrato e sterzo idraulico. Di serie può fregiarsi di: frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnali stradali, rilevamento angolo cieco e rilevamento stanchezza. Inoltre ha anche: sedili regolabili elettricamente in 12 posizioni con memoria, sistema audio da 190W e connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto.