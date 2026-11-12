Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Lotus Lotus Type 135 lanciata con motore V8 Horse Powertrain

Il futuro dell’automobile non passa necessariamente attraverso una scelta esclusivamente elettrica. Lotus ne è la perfetta dimostrazione, pronta a tornare con un motore V8 al centro della propria strategia sportiva. Una decisione significativa per il marchio britannico, noto per aver investito negli ultimi anni in maniera consistente sulla mobilità a zero emissioni.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Horse Powertrain, joint venture di Renault e Geely, che ha sviluppato un nuovo propulsore V8 biturbo da 4,0 litri. L’unità identificata con la sigla W40 è stata progettata per applicazioni ad alte prestazioni e farà il proprio debutto sulla futuro Lotus Type 135, attesa nel 2028.

Il nuovo V8 biturbo da oltre 680 CV

Il protagonista tecnico del progetto è il nuovo Horse W40, un otto cilindri a V di 4,0 litri sovralimentato mediante due turbocompressori. I numeri dichiarati mostrano una potenza massima che supera i 500 kW, equivalenti a oltre 680 CV, mentre la coppia raggiunge gli 800 Nm.

Un altro elemento significativo riguarda il peso, contenuto in appena 200 kg. Il risultato assume particolare rilevanza considerando la cilindrata e l’architettura del propulsore, soprattutto in un settore nel quale la riduzione delle massa rappresenta un aspetto fondamentale per ottenere prestazioni elevate e una dinamica di guida efficace.

Ufficio Stampa Horse Powertrain

La configurazione prevede i due turbocompressori collocati all’interno della V formata dalle bancate, secondo lo schema hot-V. Ciò permette di contenere gli ingombri e ottimizzare il percorso dei gas. Il motore è progettato per un’installazione longitudinale e integra sistemi di iniezione diretta e diverse soluzioni dedicate all’alleggerimento. La sua architettura non si limita solo alle sportive, ma Horse Powertrain ha sviluppato un’unità che potrà essere applicata anche su pick-up e fuoristrada ad altre prestazioni.

Doppia frizione e tecnologia ibrida

Horse Powertrain ha sviluppato anche la trasmissione 8LDCT, un cambio a doppia frizione a bagno d’olio con otto rapporti, progettato specificatamente per le elevate sollecitazioni di un sistema propulsivo elettrificato. Così facendo può gestire una coppia massima in ingresso di 1050 Nm, mentre il tempo di pre-riempimento dichiarato è inferiore a 50 millisecondi. La risposta nei cambi di marcia scende al di sotto dei 20 millisecondi.

La trasmissione integra un sistema di controllo e un modulo di potenza in carburo di silicio, oltre a una pompa meccanica a cilindrata variabile. Soluzioni che puntano a rendere il sistema più efficiente e alla adatto a un sistema ibrido. Il V8 sarà infatti abbinato a una componente elettrica, per completare il plug-in.

Lotus cambia strategia

La scelta di sviluppare un nuovo V8 rappresenta un passaggio strategico per Lotus. Il marchio britannico aveva orientato la propria identità verso l’elettrificazione, ma il mercato sta dimostrando quanto sia importante mantenere una certa flessibilità. Il sound, la progressione della potenza e la risposta meccanica rimangono caratteristiche difficilmente sostituibili sul piano emozionale.

L’ibridazione può quindi rappresentare un compromesso tecnologico interessante, mantenendo un motore di grande cilindrata e aggiungendo la componente elettrica per migliorare le prestazioni. Type 135 potrebbe inoltre rappresentare un ulteriore collegamento con la storia del marchio. Tra le ipotesi circolate c’è il ritorno del nome Espirit, storica denominazione che ha accompagnato alcune delle Lotus più celebre, ma per il momento non ci sono delle conferme ufficiali.