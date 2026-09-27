Il nuovo modello Lynk & Co, dopo la presentazione in Cina, è ora pronto al debutto europeo: sarà protagonista al Salone di Parigi 2026

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Ufficio Stampa Lynk & Co

Il Salone dell’auto di Parigi 2026 sarà ricco di novità, con tante Case che hanno già annunciato la loro partecipazione e, soprattutto, con tanti nuovi modelli pronti al debutto europeo o mondiale. Tra le protagoniste dell’evento, in programma tra poche settimane, ci sarà anche Lynk & Co che ha annunciato un potenziamento della sua gamma europea.

Il brand ha anticipato, infatti, il debutto nel nostro mercato della Lynk & Co 07 GT, modello già disponibile in Cina e ora pronto a ritagliarsi uno spazio di primo piano anche in Europa. Il Salone di Parigi, a cui il brand partecipa per la prima volta, sarà la vetrina scelta per la prima apparizione europea del modello.

Un lancio molto atteso

Lynk & Co 07 GT ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato delle quattro ruote. Il modello è stato presentato in Cina, per la prima volta, lo scorso giugno. Si tratta, quindi, di una novità molto recente che ora si prepara all’arrivo in Europa, con l’obiettivo di conquistare la clientela.

La Casa ha confermato che la versione del modello destinata al nostro mercato avrà caratteristiche differenti rispetto a quella lanciata in Cina. Non sono stati diffusi, però, dettagli precisi in merito a queste differenze. Di conseguenza, sarà necessario attendere la presentazione ufficiale per saperne di più.

La vettura, nella versione cinese, può contare su un motore turbo 1.5 da 163 CV abbinato a un motore elettrico oppure, nella variante a trazione integrale, su due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore. C’è anche una versione sportiva che permette al sistema ibrido di erogare fino a 523 CV di potenza.

Da segnalare anche la presenza di una batteria al litio-ferro-fosfato che presenta una capacità di 28,3 kWh. Il modello può contare su sensori LiDAR che consentono di sfruttare sistemi di guida assistita avanzati. Come sottolineato in precedenza, la versione europea potrebbe presentare delle differenze tecniche.

Lynk & Co ha confermato, in ogni caso, che alla fiera di Parigi sarà possibile ammirare tutta la gamma europea. Lo stand della Casa comprenderà anche la Lynk & Co 08, un’ibrida plug-in a lunga autonomia, la Lynk & Co 02, completamente elettrica, e la popolare Lynk & Co 01, un altro modello con sistema ibrido plug-in.

Appuntamento a ottobre

Il Salone di Parigi 2026 si svolgerà tra il 12 e il 18 ottobre e sarà uno degli eventi più importanti dell’anno per il mondo dei motori, con le Case che stanno tornando a puntare sulle fiere per mostrare le novità in arrivo sul mercato. Per la nuova edizione dell’evento è già confermata la presenza di diversi protagonisti.

Da segnalare che Lynk & Co ha annunciato una conferenza stampa per il prossimo 12 ottobre che segnerà anche il debutto della nuova 07 GT. Continuate a seguire Virgilio Motori per una copertura completa dell’evento e di tutte le novità in arrivo.