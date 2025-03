Un SUV ibrido che sfida le elettriche. Lynk & Co 08 offre 200 km in modalità EV, oltre 1.100 km di autonomia totale e ricarica ultra-rapida in 33 minuti

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Lynk & Co Il nuovo Lynk & Co 08 assicura 200 km in modalità solo elettrica

SUV, ibrido e con un’autonomia elettrica super. Come una citycar, ma senza limiti. Il settore si evolve, le auto cambiano, e il salto di specie è continuo. Perché scendere a compromessi quando puoi avere tutto? Si chiama Lynk & Co 08 ed è pronta a scuotere il mercato. Con 200 km in modalità 100% elettrica, il plug-in riscrive le regole in Europa. Un risultato che alza l’asticella. Un ibrido che sfida le elettriche.

Non è una questione di numeri, ma di filosofia. La Casa vuole ridefinire il concetto di mobilità sostenibile, unendo praticità e prestazioni senza rinunce. L’obiettivo? Dare agli automobilisti un mezzo capace di adattarsi a qualsiasi esigenza, dall’urbano all’extraurbano. Lynk & Co punta in alto. Il brand cinese, parte del gruppo Geely (lo stesso di Volvo e Lotus), si è spinto oltre i limiti. La 08 è un SUV plug-in, ma con un’anima elettrica. Più strada, niente benzina, zero ansia da ricarica. “Un SUV potente, raffinato ed efficiente – lo definisce Nicolas López Appelgren, CEO di Lynk & Co Europe -. Colma il divario verso la mobilità elettrica”.

Motore ibrido, batteria da record. Sotto il cofano, un sistema avanzato: 1.5 turbo benzina e una batteria agli ioni di litio da 39,6 kWh. Un’accoppiata che unisce potenza e autonomia senza precedenti. Con un accumulatore tanto capiente, la 08 si avvicina più a un’elettrica che a un classico plug-in. In Cina, dove è già in vendita, il sistema raggiunge i 544 CV. Un valore che potrebbe essere confermato anche in Europa.

Oltre 1.100 km di autonomia totale

Non solo elettrico. La Lynk & Co 08 offre oltre 1.100 km di percorrenza, sommando energia elettrica e benzina. E poi c’è la ricarica. Dal 10% all’80% in appena 33 minuti, grazie alla tecnologia DC ultra-rapida. Meno attese, più libertà. Design e tecnologia: il futuro su quattro ruote. Condivide la piattaforma CMA di Volvo XC40 e Polestar 2 e misura 4,8 metri di lunghezza.

Gli esterni catturano lo sguardo: superfici pulite, fari affilati, un profilo che trasuda dinamismo anche da ferma. Il lavoro di fino permette di ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare l’efficienza. Al volante, l’unità EV spinge subito. Zero vibrazioni, solo accelerazione. Ogni viaggio è un tuffo nella modernità, dove la tecnologia lavora in sinergia con il piacere di guida. Dentro, un abitacolo hi-tech. Tre display digitali, infotainment avanzato, materiali premium. Lusso essenziale, massima funzionalità.

Uscita e prezzi

Il debutto in Europa è fissato per giugno 2025. Prezzo di partenza? 52.995 euro. Acquistabile online, nei retailer ufficiali Lynk & Co o nei Lynk & Co Club sparsi per il continente. Dal 26 febbraio 2025 è possibile registrarsi per aggiornamenti e prenotare un test drive. Cosa rende la 08 unica? Nessun altro SUV plug-in offre 200 km in full electric.

Per la maggior parte degli spostamenti quotidiani – casa-lavoro, commissioni, brevi gite – non toccherai mai una goccia di benzina. Ma quando il viaggio si allunga, entra in gioco il motore termico, estendendo il raggio d’azione fino a 1.100 km. Addio all’ansia da ricarica: in 33 minuti recuperi l’80% dell’energia. E una tecnologia che porta nel presente il futuro dell’automobile. L’ibrido non è mai stato così vicino all’elettrico. Lynk & Co 08 non segue il cambiamento. Lo modella.