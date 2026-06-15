Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Genesis Magma GT3, il concept di Genesis per sfidare le hypercar

Il rombo dei motori si è spento solo poco ore fa sul leggendario Circuit de la Sarthe, ma l’ambizione di Genesis continua a far rumore nel mondo dell’automobilismo. La 24 Ore di Le Mans segna un punto di non ritorno per il marchio Genesis, grazie alla presentazione di un concept che punta alla classe regina delle Hypercar: la Magma GT3. La sfida ai giganti del settore è appena iniziata.

La sfida della Hypercar

L’atmosfera a Le Mans è stata elettrica sin dalla conferenza stampa ufficiale, dove la scuderia Genesis Magma Racing ha presentato la sua visione strategica. Schierando la Genesis GMR-001 Hypercar, il brand ha dato prova di una determinazione ferocissima.

Come sottolineato da José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, misurarsi in una competizione così complessa è stato il modo migliore per testare tecnologie e prestazioni in condizioni estreme, trasformando l’asfalto della pista in un patrimonio fondamentale per lo sviluppo dei futuri modelli stradali della gamma Magma.

Magma GT3 Concept: a caccia di velocità

L’evento è stato l’occasione per svelare in anteprima mondiale la Magma GT3 Concept, un prototipo che incarna il futuro del brand oltre l’attuale programma Hypercar. Sviluppata seguendo rigorosamente i regolamenti tecnici GT3, questa vettura non deriva da alcun modello di serie esistente, ma nasce come uno studio indipendente focalizzato sull’efficienza aerodinamica e sulla performance pura.

Il design della Magma GT3 Concept è un trionfo di ingegneria: le carreggiate allargate e lo splitter anteriore pronunciato lavorano in armonia con una pinna aerodinamica integrata nelle portiere per ottimizzare il raffreddamento. Al retrotreno, un’ala fissa e un estrattore massiccio assicurano la stabilità necessaria nelle gare di durata. Questo concept rappresenta una piattaforma di ricerca attiva, dove ogni linea è dettata dalla funzionalità e dall’efficienza.

L’eleganza atletica

Accanto alla versione da pista, Genesis ha ripresentato la Magma GT Concept, una gran turismo di lusso a due posti con interni completamente inediti che fondono l’eleganza e l’atletismo tipici del DNA stilistico del marchio. L’abitacolo a doppio cockpit, arricchito da una strumentazione analogica ispirata ai cronografi da corsa, reinterpreta il concetto di GT premium con cura artigianale.

Il legame con il pubblico di Le Mans è stato celebrato anche fuori dal circuito: durante la parata dei piloti, le versioni evolute della X Gran Convertible Concept hanno sfilato nel centro cittadino, guidate da leggende come Jacky Ickx e promesse come Jamie Chadwick. Queste vetture, con livree in Liquid Titanium e Midnight Teal, hanno mostrato un lato più emozionale del lusso Genesis, dove l’energia della pista convive con l’ospitalità e la ricercatezza discreta.

Un futuro che parla italiano

Il debutto a Le Mans è stato l’acceleratore perfetto per la strategia di crescita europea. Genesis sta infatti espandendo la propria rete commerciale in mercati chiave come l’Italia, dove il percorso è iniziato a gennaio con l’apertura del primo showroom a Padova e l’imminente arrivo di un secondo punto vendita a Roma. Per il pubblico italiano, l’impegno in pista con Magma Racing rappresenta la garanzia di una qualità senza compromessi, che si tradurrà presto nell’arrivo su strada della GV60 Magma. Genesis si è confermata, proprio in questi giorni a Le Mans, come un brand di lusso contemporaneo che parla il linguaggio universale delle prestazioni e del design d’avanguardia.