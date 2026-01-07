L’inizio del 2026 segna una data storica per l’automotive europeo: Alpina entra ufficialmente e integralmente in BMW. Il marchio Alpina — celebre da decenni per la sua maestria nel fondere comfort, artigianalità e prestazioni — viene rilanciato con una nuova identità autonoma, posizionandosi al vertice del lusso contemporaneo.
BMW Alpina occuperà quella fascia di mercato che cerca prestazioni da supercar ma con un’eleganza sobria e una guidabilità morbida sulle lunghe distanze. Non punterà solo sulla potenza pura, ma su un’esperienza di guida superiore, fatta di finiture sofisticate e soluzioni su misura. Ogni vettura sarà un manifesto di qualità tattile, estetica e sonora, pensata per una clientela che cerca un’esclusività moderna e personalizzata.
Data la storia gloriosa del marchio, BMW Group è consapevole della sua enorme responsabilità e si impegna a rendere la nuova BMW ALPINA un capitolo unico che soddisfi le aspettative più elevate. Il nuovo logo ne fornisce una prima indicazione. Irradia chiarezza, calma e sicurezza. Posizionato al centro della parte posteriore, sottolinea il carattere indipendente del nuovo marchio esclusivo e la sua personalità indipendente all’interno del BMW Group. Si ispira consapevolmente al logo asimmetrico del marchio degli anni ’70. Il design elegante e contemporaneo crea un collegamento tra storia e futuro..
Con questa mossa, BMW Alpina sfida apertamente i giganti del settore come Mercedes-Maybach e Bentley, intercettando la crescente domanda di vetture bespoke (automobili create su misura, ispirate all’alta sartoria) capaci di offrire molto più di una semplice auto sportiva: un vero e proprio status symbol artigianale.
La filosofia Alpina (coppia mostruosa subito disponibile e silenziosità) si sposa paradossalmente meglio con l’elettrico rispetto alla filosofia M di BMW. Ci si aspetta quindi che le prime vere “Alpina EV” arrivino presto, puntando su autonomia e comfort assoluto.