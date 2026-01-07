Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

BMW BMW Alpina diventerà l'apice del lusso performante

L’inizio del 2026 segna una data storica per l’automotive europeo: Alpina entra ufficialmente e integralmente in BMW. Il marchio Alpina — celebre da decenni per la sua maestria nel fondere comfort, artigianalità e prestazioni — viene rilanciato con una nuova identità autonoma, posizionandosi al vertice del lusso contemporaneo.

BMW Alpina occuperà quella fascia di mercato che cerca prestazioni da supercar ma con un’eleganza sobria e una guidabilità morbida sulle lunghe distanze. Non punterà solo sulla potenza pura, ma su un’esperienza di guida superiore, fatta di finiture sofisticate e soluzioni su misura. Ogni vettura sarà un manifesto di qualità tattile, estetica e sonora, pensata per una clientela che cerca un’esclusività moderna e personalizzata.

Data la storia gloriosa del marchio, BMW Group è consapevole della sua enorme responsabilità e si impegna a rendere la nuova BMW ALPINA un capitolo unico che soddisfi le aspettative più elevate. Il nuovo logo ne fornisce una prima indicazione. Irradia chiarezza, calma e sicurezza. Posizionato al centro della parte posteriore, sottolinea il carattere indipendente del nuovo marchio esclusivo e la sua personalità indipendente all’interno del BMW Group. Si ispira consapevolmente al logo asimmetrico del marchio degli anni ’70. Il design elegante e contemporaneo crea un collegamento tra storia e futuro..

Con questa mossa, BMW Alpina sfida apertamente i giganti del settore come Mercedes-Maybach e Bentley, intercettando la crescente domanda di vetture bespoke (automobili create su misura, ispirate all’alta sartoria) capaci di offrire molto più di una semplice auto sportiva: un vero e proprio status symbol artigianale.

La filosofia Alpina (coppia mostruosa subito disponibile e silenziosità) si sposa paradossalmente meglio con l’elettrico rispetto alla filosofia M di BMW. Ci si aspetta quindi che le prime vere “Alpina EV” arrivino presto, puntando su autonomia e comfort assoluto.