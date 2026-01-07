Il leggendario marchio di lusso Alpina è ufficialmente parte di Bmw

Il marchio Alpina viene rilanciato con una nuova identità autonoma.

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Pubblicato:

Il leggendario marchio di lusso Alpina è ufficialmente parte di Bmw
BMW
BMW Alpina diventerà l'apice del lusso performante

L’inizio del 2026 segna una data storica per l’automotive europeo: Alpina entra ufficialmente e integralmente in BMW. Il marchio Alpina — celebre da decenni per la sua maestria nel fondere comfort, artigianalità e prestazioni — viene rilanciato con una nuova identità autonoma, posizionandosi al vertice del lusso contemporaneo.

BMW Alpina occuperà quella fascia di mercato che cerca prestazioni da supercar ma con un’eleganza sobria e una guidabilità morbida sulle lunghe distanze. Non punterà solo sulla potenza pura, ma su un’esperienza di guida superiore, fatta di finiture sofisticate e soluzioni su misura. Ogni vettura sarà un manifesto di qualità tattile, estetica e sonora, pensata per una clientela che cerca un’esclusività moderna e personalizzata.

Data la storia gloriosa del marchio, BMW Group è consapevole della sua enorme responsabilità e si impegna a rendere la nuova BMW ALPINA un capitolo unico che soddisfi le aspettative più elevate. Il nuovo logo ne fornisce una prima indicazione. Irradia chiarezza, calma e sicurezza. Posizionato al centro della parte posteriore, sottolinea il carattere indipendente del nuovo marchio esclusivo e la sua personalità indipendente all’interno del BMW Group. Si ispira consapevolmente al logo asimmetrico del marchio degli anni ’70. Il design elegante e contemporaneo crea un collegamento tra storia e futuro..

Con questa mossa, BMW Alpina sfida apertamente i giganti del settore come Mercedes-Maybach e Bentley, intercettando la crescente domanda di vetture bespoke (automobili create su misura, ispirate all’alta sartoria) capaci di offrire molto più di una semplice auto sportiva: un vero e proprio status symbol artigianale.

La filosofia Alpina (coppia mostruosa subito disponibile e silenziosità) si sposa paradossalmente meglio con l’elettrico rispetto alla filosofia M di BMW. Ci si aspetta quindi che le prime vere “Alpina EV” arrivino presto, puntando su autonomia e comfort assoluto.

Auto di lusso Bmw