In un panorama mozzafiato, Maserati alza il velo sulla GranCabrio da 490 CV e sull'edizione speciale One of One, spettacolare creazione del programma Fuoriserie

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Maserati svela a St. Moritz la nuova GranCabrio da 490 CV e la One of One

Glaciale fuori, calda dentro: venerdì, al The ICE St. Moritz, Maserati ha scoperto la nuova GranCabrio da 490 CV, un gioiello che esalta la guida en-plein air, combinando prestazioni e comfort in un’esperienza unica. Già disponibile sulla GranTurismo, il potente motore V6 è il cuore pulsante di un viaggio che sfida ogni condizione. A completare il debutto, la Trofeo One of One – The ICE, una creazione esclusiva del programma Fuoriserie, simbolo di lusso e personalizzazione estrema.

Stile e potenza combinati

In un panorama mozzafiato, il marchio modenese conferma ancora una volta la sua leadership nel “gran turismo italiano”, fondendo perfezione e prestazioni straordinarie. Le due vetture rappresentano la sintesi di tecnologia, eleganza e fascino senza tempo, pronte a conquistare chi cerca il massimo. The ICE St. Moritz è il palcoscenico ideale, dove la classe su quattro ruote incontra l’ambiente più esclusivo.

In un paesaggio dominato dal ghiaccio e dalla neve, la GranCabrio, nelle versioni da 490 CV e 550 CV, ha brillato come simbolo di eccellenza italiana e prestazioni senza pari. Con il suo motore V6 Nettuno Twin Turbo da 490 CV, la nuova GranCabrio esprime tutta la potenza che Maserati è in grado di regalare ai suoi clienti più esigenti. La possibilità di guidare a cielo aperto, unita alla trazione integrale AWD e alle sospensioni pneumatiche, offre adrenalina pura. La scelta del colore Verde Giada e gli interni in pelle ghiaccio ne enfatizzano il valore.

One of One

Maserati ha sempre puntato sulla personalizzazione. La Trofeo One of One – The ICE non è che l’ennesima dimostrazione del suo impegno nel creare veicoli esclusivi. Questa versione speciale della GranCabrio, concepita nell’ambito del programma Fuoriserie, rappresenta l’apice della personalizzazione.

La carrozzeria Ice Liquid tri-coat, una vernice a triplo strato che riprende la bellezza del paesaggio invernale, dà alla vettura un aspetto unico, con una finitura che cattura la luce in modo straordinario. Il contrasto delle pinze freno blu e la capote Blue Marine conferiscono alla Maserati una classe senza eguali. La GranCabrio Trofeo One of One è pensata per chi ricerca esclusività. I cerchi forgiati con design Astreo, le prese d’aria Gloss White e gli interni in fibra di carbonio 3D completano un quadro di raffinatezza e innovazione che Maserati ha saputo integrare nella sua tradizione.

Maserati ha affascinato gli spettatori con la sua GranTurismo, anch’essa a trazione integrale, in grado di destreggiarsi con agilità e carattere sui percorsi innevati di St. Moritz. Le prestazioni e il comfort sono stati i protagonisti, dimostrando che le auto Maserati possono affrontare anche le condizioni più estreme, senza sacrificare la qualità della guida.

Accanto alla GranTurismo e alla GranCabrio, la Grecale, la MCXtrema e la Maserati GT2 Stradale hanno sottolineato il DNA racing del brand. Inoltre, hanno preso posto alcune delle sue auto d’epoca più famose: la Maserati 6CM e la Maserati 200 SI. Pezzi da collezione che raccontano la storia di un nome in grado di distinguersi nel panorama internazionale. Parte della gloriosa storia del motorsport, le ospiti d’eccezione hanno stregato i nostalgici, per un appuntamento memorabile.