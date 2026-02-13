Ufficio Stampa Maserati Maserati Grecale Cristallo testimonial: debutto a Cortina con Roberto Bolle

Cortina si tinge dei colori del Tridente: la Maserati Grecale Cristallo rompe gli indugi davanti al pubblico internazionale. Tra le cime d’Ampezzo, sorge Casa Maserati, uno spazio allestito dentro le mura del ristorante Alajmo, in località Ronco, dove l’accoglienza si mescola al design e alla cucina raffinata. Nel rinomato centro nevralgico è andato in scena lo scorso 10 febbraio il primo atto ufficiale, un Opening Event alla quale hanno presenziato volti noti dello sport, dell’imprenditoria e star internazionali come Jeremy Renner, arrivato sulle Dolomiti per ammirare da vicino le novità della casa di Modena. In questa parata di stelle, un nome ha balzato su tutti con la grazia di un grand jeté: Roberto Bolle.

La sintonia tra l’étoile del Teatro alla Scala e Maserati, nata mesi fa tra i macchinari dello stabilimento di viale Ciro Menotti, trova a Cortina la sua naturale evoluzione, condividendo la ricerca dell’armonia tra estetica e performance, tra emozione e tecnica. Accanto a lui, lo chef Massimiliano Alajmo ha curato l’esperienza gastronomica, coniugando i valori di autenticità e innovazione propri del marchio. Il dialogo tra eccellenze italiane si è espresso anche nel design, con il debutto mondiale del calcio balilla Nereo, nato dalla partnership con Giorgetti, anticipando nuovi lanci previsti per la Milano Design Week di aprile.

Debutto a Cortina in stile italiano

Sotto i riflettori di Cortina, gli occhi erano tutti per la Maserati Grecale Cristallo Special Edition. Svelate a Modena durante il tragitto della Fiamma Olimpica, le linee della versione Fuoriserie sembrano scolpite direttamente nel ghiaccio, capaci di riflettere la luce con la stessa precisione di una parete rocciosa all’alba.

La firma visiva è affidata all’Azzurro Aureo, una tinta che si allontana dal classico blu del marchio per inseguire una tonalità più fredda e tagliente, in richiamo al riverbero del sole sulle piste invernali. Una leggera mica dorata attraversa la carrozzeria, a evocare il prestigio delle medaglie d’oro e aggiungere una nota di colore a una base cromatica altrimenti glaciale.

La pelle domina lo spazio

L’ispirazione alpina prosegue nell’abitacolo, dove la pelle Premium Ghiaccio domina lo spazio aumentando la percezione di luminosità e pulizia formale. A completare l’estetica ci pensano i cerchi Crio da 21 pollici in alluminio diamantato per una vettura fusa con il panorama ampezzano, in cui la sapienza tecnica di Modena sposa un’idea di eleganza superiore, modellata sul rigore e sulla bellezza della montagna. Cristiano Fiorio, General Manager di Bottega Fuoriserie e Maserati Chief Marketing Officer, ha dichiarato: