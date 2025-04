Fonte: Ufficio Stampa Maserati La gamma del Maserati Grecale è sempre più ricca

Maserati sta attraversando un momento difficile, ma non ha alcuna intenzione di interrompere il suo programma di aggiornamento della gamma. Per questo motivo, nel corso di questo mese, l’offerta del Tridente si rinnova con un nuovo prodotto. Il Maserati Grecale, infatti, registra il debutto di una nuova versione entry level che renderà più accessibile il SUV senza snaturare il suo carattere di modello premium. Questa novità è legata al debutto del nuovo Model Year 2025.

Una versione più accessibile

La gamma del Maserati Grecale si arricchisce, con nuovi contenuti e una versione entry level particolarmente interessante. Per la clientela, infatti, c’è ora la nuova variante base, chiamata semplicemente Grecale. Questa versione del SUV di segmento D della Casa del Tridente può contare su un motore quattro cilindri con sistema Mild Hybrid e può garantire una potenza massima di 300 CV. La dotazione della nuova variante entry level non rinuncia a offrire contenuti premium al cliente. L’allestimento include cerchi diamantati da 20 pollici, interni in pelle e sedili comfort riscaldati a 12 vie.

A completare l’offerta del Grecale ci sono altre tre versioni. I clienti, infatti, hanno la possibilità di puntare sulla Modena con motore quattro cilindri con sistema Mild Hybrid da 330 CV che di serie include le ruote da 21″ Diamond, fari Matrix, differenziale a slittamento limitato e sospensioni adattive. C’è poi la Trofeo, con il V6 Nettuno proposto nella variante da 530 CV, e il Grecale Folgore, il primo SUV elettrico al 100% di Maserati che può contare su una potenza massima di 410 kW e su una batteria da 105 kWh. Da segnalare che Maserati ha scelto di rinnovare anche la palette di colori, ampliando le opzioni a disposizione della clientela.

A chiarire la strategia del brand è Santo Ficili, CEO di Maserati. Il manager ha sottolineato: “Grecale è un modello di fondamentale importanza per il nostro Brand e per l’intera gamma Maserati. Con il SUV, abbiamo voluto ampliare la nostra offerta commerciale per rispondere alle esigenze e ai desideri dei nostri clienti, offrendo una varietà di opzioni che combinano prestazioni, eleganza e innovazione. Questo approccio riflette la nostra dedizione al consumatore per soddisfare e superare le sue aspettative, garantendo che ogni nostro modello rappresenti l’eccellenza del lusso italiano: il nostro network è pronto a garantire un’esperienza di scelta, di acquisto e di assistenza ai massimi livelli”.

Come dimostrano i risultati dello stabilimento di Modena, Maserati ha bisogno di un cambio di passo importante per i prossimi mesi. La gamma è ricca di opzioni e il brand ha grandi potenzialità. La nuova strategia che amplia la gamma di Grecale può rappresentare un primo passo per il marchio italiano che punta a crescere in futuro, con l’obiettivo anche di innovare, come conferma il recente test sulla guida autonoma che ha visto uno dei modelli del Tridente come protagonista. Nel corso dei prossimi mesi scopriremo quale sarà l’impatto della nuova versione del Grecale sui risultati del brand.

Il listino prezzi

La gamma rinnovata del Maserati Grecale è già disponibile sul mercato con un listino prezzi che parte da 86.800 euro. La clientela interessata al SUV può scegliere tra varie opzioni e può sfruttare ampi margini di personalizzazione grazie al programma Fuoriserie. Le versioni Modena, Trofeo e Folgore si posizionano più in alto, con l’obiettivo di soddisfare le richieste della clientela più esigente.