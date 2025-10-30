Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio stampa Maserati Arriva Maserati Grecale Folgore MY2026: ha ancora più tecnologia

Maserati lancia sul mercato il Model Year 2026 del suo SUV di punta: il Grecale Folgore. Con questo aggiornamento arrivano nuovi contenuti tecnologici che arricchiscono la vettura come ad esempio il sistema AWD-Disconnect e il miglioramento dell’autonomia. La gamma del SUV del Tridente ora è ricca e capace di rispondere a tutte le esigenze dei propri clienti.

Le novità tecnologiche della MY2026

Una delle principali novità tecniche, come dicevamo, è data dall’inedito sistema di disconnessione della trazione integrale. In pratica, quando il funzionamento dell’AWD non è necessario, l’auto passa la trazione unicamente all’asse posteriore. Questo fa si che ci sia un notevole abbassamento dei consumi che naturalmente permette di conseguenza un aumento dell’autonomia, che ora si estende sino a 580 km. Il passaggio tra la trazione integrale e quella posteriore avviene in appena 500 millesimi di secondo. Tutto ciò si verifica tramite il disinnesto fisico dei semiassi anteriori dai mozzi. Grazie a questo innovativo sistema si riesce ad ottenere un vero e completo isolamento della trasmissione, massimizzando il risparmio energetico. Tutto il processo non richiede l’intervento da parte del conducente ed è gestito da una strategia di controllo autonoma.

Una rete di sensori e algoritmi avanzati sostengono la gestione intelligente della trazione. L’analisi predittiva che l’auto è in grado di fare permette di scegliere sempre la configurazione ottimale senza penalizzare in alcun modo la sicurezza attiva. Tra le tecnologie già apprezzate dai clienti viene invece confermato il sistema di pre-condizionamento automatico della batteria. Grazie a questa tecnologia, quando sul navigatore impostiamo come destinazione una stazione di ricarica ultra-fast, la batteria regola da sola la temperatura, così da arrivare al processo di ricarica nelle migliori condizioni possibili.

Inoltre sarà possibile gestire da remoto la climatizzazione dell’abitacolo tramite l’app Maserati Connect anche quando il veicolo è spento. C’è poi da segnalare la comoda funzione Dynamic Range Mapping, che rappresenta sulla mappa la massima distanza che possiamo coprire in base allo stato della batteria e aggiorna le informazioni in base alle condizioni di marcia.

Tante personalizzazioni con il programma Fuoriserie

Con la Grecale MY26 si amplia la proposta commerciale del Tridente grazie anche ad una palette di colori varia e alcune interpretazioni esclusive all’interno del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Per questo modello, nello specifico, questo programma mette a disposizione ben 32 colori esterni, 6 di questi sono introdotti proprio con la Model Year 2026. Ci sono poi 8 interni, 4 pinze freno diverse, tra queste va segnalata una esclusiva per la Grecale BEV. Infine vi sono 5 cerchi per la gamma e uno specifico per la versione elettrica, oltre a 3 allestimenti. Le tinte a disposizione per la carrozzeria sono 11, oltre alle tante possibilità di personalizzazione offerte dal Programma Maserati Fuoriserie.

Per quanto concerne gli interni infine, le nuove configurazioni offerte dal programma di personalizzazione sono tre: Premium Pelle Ghiaccio, Sport Leather Nero/Rosso e Sport Leather Nero/Giallo. Ci sono poi 8 possibilità di sedili Fuoriserie. Quest’auto rappresenta per Maserati l’ennesimo tentativo di riabbracciare la propria clientela, dopo gli ultimi anni che l’hanno vista in costante perdita. Una situazione che ormai diventa preoccupante ogni giorno che passa.