Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Nuova serie speciale per Maserati

Maserati rinnova la sua gamma con una nuova serie speciale: la Casa del Tridente, infatti, ha presentato la Grecale Lumina Blu. Si tratta di un’evoluzione del D-SUV dell’azienda che punta a stupire proponendo un look esclusivo e sofisticato oltre che una dotazione tecnologia senza punti deboli. Per i clienti interessati all’acquisto di una nuova Grecale si tratta di un’occasione di sicuro interesse. Andiamo a scoprirne i dettagli completi.

Una serie speciale esclusiva

La Maserati Grecale Lumina Blu è stata sviluppata a partire dalla versione base del SUV, chiamata semplicemente Grecale. Ad arricchire il progetto troviamo gli esterni in Night Interaction, una particolare tinta metallica a doppio strato, oltre ai cerchi da 21 pollici Crio e le pinze freno gialle. Sul montante C è presente lo stemma del Tridente, proposto in colorazione gialla. Da segnalare anche la presenza dei fari Matrix LED e dei vetri posteriori oscurati.

Per quanto riguarda l’abitacolo, invece, troviamo rivestimenti in pelle premium Chocolate, o in alternativa in pelle premium Ghiaccio. Ci sono anche inserti in radica a poro aperto oltre a una pedaliera sportiva in acciaio. La dotazione comprende anche il portellone elettrico con sensore di movimento, i sedili anteriori elettrici a 12 vie riscaldati (o 14 vie con pelle premium Ghiaccio) e la telecamera 360° Surround View.

Si tratta, quindi, di una nuova interpretazione del Grecale, modello che rappresenta oggi la proposta entry level della gamma Maserati. Il SUV, lanciato ormai da qualche anno, si è ritagliato la sua posizione sul mercato ma ha bisogno di novità per continuare a crescere. La versione Lumina Blu rappresenta, quindi, l’opzione giusta per il brand. Ricordiamo che Maserati, da poche settimane, ha svelato la Nuova Grecale Folgore 2026, una delle novità più interessanti in arrivo nel corso delle prossime settimane per arricchire la gamma del SUV del marchio del Tridente.

I dettagli tecnici

Per quanto riguarda il comparto tecnico, la serie speciale sceglie la via della tradizione e dell’affidabilità. Sotto al cofano, infatti, c’è spazio per il motore 2.0 litri mild-hybrid turbo in grado di erogare una potenza massima di 250 CV (quindi non si paga il Superbollo). Ricordiamo che il SUV propone anche una versione da 300 CV. Il motore è abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale, con differenziale posteriore meccanico autobloccante a slittamento limitato. Non sono previste ulteriori combinazioni per questa versione.

Il listino prezzi della Grecale parte da 85.200 euro anche se, per il momento, l’azienda non ha comunicato i prezzi della nuova versione Lumina Blu. Il compito della serie speciale è chiaro: Maserati vuole rendere ancora più interessante e appetibile il suo Grecale, puntando su una versione ricca di carattere e contenuti ma non troppo estrema per quanto riguarda il posizionamento commerciale. In questo modo, un gran numero di potenziali clienti potrà scegliere di puntare sul SUV Maserati in una veste rinnovata, con un comparto tecnico solido e una dotazione da modelli di fascia alta. Ulteriori dettagli in merito al progetto arriveranno a breve.