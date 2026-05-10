Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Maserati Un esemplare unico

Maserati è una vera e propria icona del mondo delle quattro ruote e tutte le sue produzioni riescono a conquistare gli appassionati, grazie al mix unico di design, eleganza e contenuti tecnici. Non fa eccezione la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie “914”, un progetto ricco di interesse che è stato svelato dalla Casa del Tridente in occasione della Milano Design Week 2026. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo progetto che conferma le grandi potenzialità del programma di personalizzazione Fuoriserie, uno dei punti di forza dell’offerta del Tridente.

Un esemplare unico

La Maserati GT2 Stradale Fuoriserie “914” è un esemplare unico che rientra tra i progetti bespoke sviluppati tramite il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Questo programma, attivo da tempo, è oggi parte integrante di BOTTEGAFUORISERIE, la nuova realtà creata da Alfa Romeo e Maserati dedicata alla realizzazione di vetture personalizzate oltre che ai restauri caratterizzati dalla massima precisione storica.

Ricordiamo che la nascita del progetto che ha portato al debutto di questo nuovo esemplare di Maserati risale allo scorso novembre ed è parte del programma di riorganizzazione del Gruppo Stellantis, che intende puntare in modo sempre più significativo sulle possibilità di personalizzazione, garantendo ai clienti l’accesso a vetture uniche e ricche di fascino.

Le caratteristiche

La nuova GT2 Stradale Fuoriserie “914” è stata consegnata presso lo showroom Maserati Rossocorsa Milano Centro. La vettura presenta una particolare livrea Nero Essenza, che viene descritta come un nero lucido assoluto che avvolge tutta la carrozzeria. Da segnalare la presenza di dettagli in Giallo Avia Pervia, una colorazione simbolo per Maserati che rappresenta un vero e proprio omaggio alla città di Modena, sede della Casa italiana.

Questi dettagli sono presenti sul badge posteriore e sui badge laterali, sulla scritta sull’ala, sul Tridente al montante C e sulla calandra, dove troviamo anche la bandiera tricolore. Sulla livrea, inoltre, compare il numero 914, in versione tricolore, posizionato nella parte bassa della fiancata laterale.

Non è un numero casuale: si tratta, infatti, di un riferimento diretto al 1914, anno di nascita di Maserati, brand più longevo della Motor Valley italiana. Per quanto riguarda l’abitacolo, invece, troviamo rivestimenti in Alcantara nero con cuciture gialle, sedili sportivi in carbonio e badge esclusivo nel tunnel centrale, con il ritorno del numero 914 in versione tricolore.

Dal punto di vista tecnico, invece, la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie “914” comprende il motore V6 Nettuno, una vera e propria gemma per la gamma del brand. Il motore in questione arriva fino a 640 CV di potenza. Si tratta, ad oggi, della Maserati con motore termico più potente guidabile su strada. Le prestazioni sono al top. La velocità massima arriva fino a 320 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene completata in appena 2,8 secondi. Si tratta di numeri che confermano il carattere sportivo del progetto, che non scende a compromessi.

Come sottolineato in precedenza, il modello rappresenta un esemplare unico ma ha tutte le carte in regola per ispirare altre creazioni simili e sostenere la diffusione di nuovi esemplari Maserati in grado di stupire grazie al mix unico tra stile, eleganza e prestazioni.