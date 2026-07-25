Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Maserati Maserati GT2 Stradale, omaggio esclusivo alla MC12

La Maserati GT2 Stradale “Tribute to MC12” è un esemplare singolo, commissionato da un collezionista taiwanese innamorato del Made in Italy, che racchiude in sé il ricordo di uno dei momenti più esaltanti nella storia recente del Tridente. Un’auto costruita intorno a una memoria, ma con tutta la tecnologia del presente.

Tribute to MC12

Questo progetto su misura rappresenta un tributo alla leggendaria MC12, l’auto che all’inizio del nuovo millennio ha segnato il ritorno alle competizioni del marchio. Chi segue Maserati da abbastanza tempo sa cosa significa quella sigla: la MC12 fu costruita a partire dal pianale della Ferrari Enzo, omologata per la GT Series e poi resa leggenda da un palmares che includeva tre edizioni della 24 Ore di Spa con il team Vitaphone Racing. È a quel capitolo che guarda la GT2 Stradale Tribute.

La livrea mette insieme la tonalità Digital Mint Matte al Nero Essenza, con finiture in Giallo Avia Pervia che rimandano ai colori del Vitaphone Racing. Il risultato visivo è un riferimento cromatico preciso a quelle vetture da corsa, tradotto in chiave stradale con la cura artigianale che ci si aspetta da un pezzo unico. Per la prima volta su una GT2 Stradale, gli elementi aerodinamici sono realizzati in fibra di carbonio lucida. Una scelta che accentua il carattere tecnico dell’auto e la distingue visivamente da qualsiasi altra GT2 Stradale esistente. Il Tridente anteriore in giallo lucido e i cerchi monodado neri completano un pacchetto che parla da solo, senza bisogno di spiegazioni.

Il cuore rimane Nettuno

Sotto il cofano ritroviamo il V6 Nettuno da 640 CV, che permette alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e di superare i 320 km/h. Nettuno è il propulsore che Maserati ha sviluppato internamente per la MC20, con una soluzione di precamera brevettata che deriva direttamente dalla Formula 1. Il fatto che sia al centro di un tributo alla MC12 offre una coerenza emotiva e tecnica.

L’abitacolo racconta la stessa storia. Abbondanza di Alcantara nera e carbonio, sedili da competizione con il logo ricamato in giallo sui poggiatesta, cinture di sicurezza a quattro punti, cuciture che percorrono volante e plancia, e un badge dedicato “Tribute to MC12” nel tunnel centrale. Ogni elemento è coordinato, niente è lasciato al caso o all’aggiunta successiva: è un abitacolo pensato come un insieme unico fin dall’inizio.

Maserati Fuoriserie

La GT2 Stradale Tribute to MC12 nasce dal programma Maserati Fuoriserie, la divisione di personalizzazione di altissima gamma del brand. Fuoriserie ha radici profonde nella storia di Maserati, quando le carrozzerie italiane interpretavano i telai del Tridente con soluzioni su misura per clienti facoltosi. Oggi quella tradizione è istituzionalizzata, con un team interno che segue la progettazione bespoke dalla prima idea fino alla consegna.

Il fatto che il destinatario sia un collezionista di Taiwan dice qualcosa sull’estensione geografica del brand Maserati oggi, e sulla capacità di Fuoriserie di costruire un rapporto diretto con un pubblico internazionale. Non è un mercato di massa, è ovvio. Ma è un mercato che conta, che genera visibilità e che rafforza il posizionamento di Maserati nel segmento del lusso assoluto, quello dove i numeri di produzione contano molto meno del peso della narrativa. La “Tribute to MC12” è già stata presentata nello storico quartier generale di Modena. Da lì si sposterà verso Taiwan, dove il suo proprietario potrà mettere in garage non solo un’auto straordinaria, ma un pezzo di Maserati che non esiste da nessun’altra parte al mondo.