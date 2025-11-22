Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Maserati MC20 Cielo Opera d'Arte

In occasione della rassegna Milano AutoClassica, in corso di svolgimento presso i padiglioni di Fiera Milano (Rho) fino a domenica 23 novembre, c’è l’occasione di ammirare da vicino un esemplare unico firmato Maserati. Si tratta della Maserati MC20 Cielo Opera d’Arte, una one-off realizzata nel corso del 2024 come parte del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie e vero e proprio simbolo delle capacità della Casa di realizzare prodotti “bespoke” in grado di adattarsi ai gusti e alle esigenze della clientela, raggiungendo livelli da vera e propria opera d’arte. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito. al progetto che, ancora una volta, conferma la capacità dei modelli del Tridente di stupire con soluzioni uniche di design.

Un esemplare unico

La MC20 Cielo Opera d’Arte viene esposta presso lo spazio limitrofo allo stand di Aci Storico ed è stata protagonista del talk Art Car: quando il design incontra l’automobile. Come sottolineato in precedenza, si tratta di una one-off che rientra nel programma Maserati Fuoriserie, sempre più un punto di riferimento delle attività della Casa del Tridente. La stessa Casa mette in evidenza, nel comunicato ufficiale, come il progetto della MC20 Cielo Opera d’Arte rappresenti una conferma di come Maserati, che ha recentemente mostrato la MCPURA, sia in grado di ridefinire il concetto di esclusività andando a “trasformare la visione artistica in performance, e la performance in pura ispirazione“. La one-off è in mostra, fino a domani 23 novembre, a Milano AutoClassica. Per partecipare all’evento è possibile consultare il sito ufficiale milanoautoclassica.com, da cui si potrà anche acquistare il biglietto.

Una vera opera d’arte

Il reparto Maserati Fuoriserie, nella realizzazione del progetto, ha attinto al linguaggio dell’Astrattismo, proponendo una livrea caratterizzata da una combinazione di linee e colori davvero unica nel suo genere. Il lavoro è frutto di oltre un anno di collaborazione tra diverse anime dell’azienda del Tridente come Maserati Fuoriserie, Maserati Centro Stile e Maserati Engineering. La livrea si caratterizza per la presenza di 15 colori, combinati in una trama unica. I vari colori, secondo l’azienda, sono stati “studiati e formulati per evocare emozioni differenti in ogni dettaglio“. Anche all’interno si registra una vera e propria cura artigianale con dettagli verniciati a mano nella parte inferiore della plancia con inserti in pelle nella parte superiore. Da segnalare, inoltre, anche la presenza di cerchi impreziositi da dettagli unici che contribuiscono a rendere la MC20 Cielo Opera d’Arte un progetto unico.

Un nuovo inizio

La Maserati MC20 Cielo Opera d’Arte rappresenta, come detto, una delle creazioni più interessanti del progetto Fuoriserie. Questo programma ora ha registrato un’importante evoluzione con la nascita di BOTTEGAFUORISERIE. Si tratta di una nuova struttura che unisce Alfa Romeo e Maserati per diventare una vera e propria eccellenza della Motor Valley, intesa nella sua forma allargata e che, quindi, si estende da Modena ad Arese, in provincia di Milano. BOTTEGAFUORISERIE si occuperà di dare forma alle creazioni più iconiche dei due brand ma anche di altri progetti, come i restauri delle vetture storiche, la ricerca di materiali innovativi e di soluzioni pensate per esaltare le prestazioni dei modelli.