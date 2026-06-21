Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Maserati Dietro questa Maserati si nasconde una storia lunga 100 anni

Modena ha fatto da cornice a un debutto davvero speciale, avvenuto nei giorni in cui l’Emilia veniva attraversata dal fascino senza tempo della Mille Miglia. Parliamo della nuovissima Maserati MCPura Cielo Tributo 1926, un esemplare unico al mondo e una vera e propria dichiarazione d’amore alle competizioni del passato.

Questa one-off a cielo aperto unisce le prestazioni del presente a una serie di dettagli estetici e storici che fanno battere il cuore agli appassionati del Tridente. Un modello sartoriale che dimostra come il passato possa trasformarsi nella più nobile fonte d’ispirazione per il futuro.

Dettagli del passato

Maserati MCPura Cielo Tributo 1926 cattura lo sguardo attraverso una scelta cromatica ricercata e ricca di citazioni. La carrozzeria è stata deliberatamente verniciata nella suggestiva tinta Grigio Lamiera Matte, un colore opaco che evoca la texture metallica delle leggendarie auto da corsa degli anni 20. Su questa base spiccano grafiche geometriche dal forte impatto visivo, declinate nelle colorazioni Rosso Capannelle, Blu Infinito e Bianco Pastello.

Il viaggio nel tempo continua attraverso i loghi sul cofano anteriore e sul montante posteriore, in cui fa la sua comparsa il Tridente storico, esattamente come venne disegnato all’origine da Mario Maserati, ispiratosi alla celebre Fontana del Nettuno di Bologna. Non mancano poi le chicche per i puristi: aprendo le portiere, sulle battute d’ingresso, sono state impresse le firme di Alfieri Maserati e del mitico capo meccanico e collaudatore Guerino Bertocchi. I dettagli esterni sono completati da enormi cerchi diamantati da 20 pollici con accenti rossi, pinze dei freni in nero lucido e un esteso pacchetto in fibra di carbonio a vista che ne sottolinea l’anima racing.

100 anni dal debutto nelle competizioni

Il 2026 segna un traguardo storico: il centenario dal debutto ufficiale nelle corse della prima vera Maserati della storia. Era il 25 aprile del 1926 quando la leggendaria Tipo 26 si schierò sulla griglia di partenza della Targa Florio, guidata proprio da Alfieri Maserati. Quella fu la prima auto in assoluto a sfoggiare fiera il simbolo del Tridente sul radiatore, conquistando immediatamente una straordinaria vittoria di classe.

La scelta di svelare la vettura a Modena durante il passaggio della Mille Miglia chiude un cerchio storico perfetto. Fu proprio una evoluzione di quella vettura, la Tipo 26 C del 1931, la prima Maserati a partecipare alla leggendaria “Freccia Rossa”, portando a casa un successo memorabile. La MCPura Cielo Tributo 1926 vuole celebrare quel secolo di record, di polvere e di vittorie in pista.

Sotto questo vestito intessuto di storia batte però un cuore modernissimo: l’esemplare unico conferma l’incredibile motore V6 Nettuno da 3.0 litri, capace di erogare ben 630 CV, abbinato alla trazione posteriore e a un fulmineo cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Le prestazioni restano quelle di una vera pistaiola: lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in appena 2,9 secondi, mentre la velocità massima tocca i 325 km/h.

Programma Fuoriserie

Un’auto così esclusiva non poteva che nascere all’interno dell’atelier più importante della Casa modenese. La MCPura Cielo Tributo 1926 è infatti l’ultimo gioiello sfornato dal programma Maserati Fuoriserie, la divisione bespoke del brand che permette ai clienti più facoltosi e collezionisti di dare vita ai propri sogni automobilistici, creando modelli irripetibili. Il programma fa parte del più ampio progetto Bottegafuoriserie, un hub di eccellenza dove la massima maestria artigianale italiana si sposa con le tecnologie ingegneristiche più avanzate del gruppo.