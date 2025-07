Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Nel vibrante West Sussex, tra le scenografiche colline del South Downs National Park, il Goodwood Festival of Speed 2025 ha ospitato una rivelazione che ha lasciato il mondo dell’automotive con il fiato sospeso. Maserati ha alzato il velo sulla sua ultima, spettacolare creazione: la nuova super sportiva MCPURA, una vettura che incarna l’essenza più pura di energia, eleganza e performance, forgiata con orgoglio e maestria 100% made in Italy. Disponibile sia in versione coupé che nell’affascinante variante convertibile, nota come Cielo, la MCPURA non è una semplice automobile, ma un inno alla passione e all’ingegneria tricolore.

Evoluzione della MC20

La MCPURA si presenta come l’evoluzione sublime della MC20, il modello che nel 2020 ha segnato l’inizio di una nuova era per il marchio del Tridente. Questa nuova gemma riprende lo spirito della sua antenata e lo amplifica, portandolo alla sua forma più intensa e raffinata. Il lavoro di perfezionamento ha toccato ogni dettaglio: dal design esterno mozzafiato ai materiali più pregiati, dalle finiture interne curate maniacalmente all’anima che la alimenta.

Il motore di questa meraviglia rimane infatti il potente e inconfondibile V6 Nettuno da 630 CV, simbolo tangibile della passione di Maserati per le prestazioni senza compromessi. La stessa denominazione, MCPURA, racchiude in sé l’essenza di un modello concepito per incarnare, nella sua forma più concentrata, i valori più autentici del Tridente: pura eleganza, carattere indomito ed emozione travolgente. Non a caso, la campagna di lancio ha scelto un’iconica formula: E = MCPURA, una potente iperbole ispirata alla teoria della relatività di Einstein, che celebra un’energia capace di moltiplicarsi fino a diventare pura espressione di eccellenza.

Costruite a Modena

Entrambe le versioni, coupé e Cielo, sono interamente create nello storico stabilimento di Modena, un luogo dove il cuore del Tridente batte da quasi 90 anni. Qui, l’intero processo produttivo della MCPURA prende vita: dalla produzione del motore Nettuno all’assemblaggio di ogni singolo componente, fino alle personalizzazioni più esclusive realizzate presso le Officine Fuoriserie Maserati. Modena non è solo la sede, è parte integrante dell’identità del marchio, che si erge con orgoglio come il più antico costruttore della Motor Valley, un’area che ha contribuito a plasmare e che continua a rappresentare con eccellenza italiana e lusso nel mondo.

A Goodwood, la nuova super sportiva ha brillato nella sofisticata colorazione Ai Aqua Rainbow, sviluppata all’interno del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Questa tonalità cangiante, matte per la coupé e lucida per la MCPURA Cielo, evoca la luce in movimento, un blu che si trasforma sotto il sole producendo un effetto arcobaleno, ispirato al prisma che scompone la luce bianca. Dettagli di straordinaria eleganza, come il Tridente sulla griglia e sul montante C, e le insegne su entrambi i lati dell’auto, sono in un raffinato color magenta con mica blu. Anche il logo al centro dei cerchi, con una specifica finitura brunita a taglio diamante, riprende questa tonalità. Internamente, i sedili in Alcantara Ice sono finemente incisi al laser per esaltare il Tridente con visuali innovative, creando un’immagine futuristica e sportiva, impreziosita da un retro double-face iridescente rosso con blu e blu con rosso, che esalta le forme e richiama le sfumature esterne.

La palette colori disponibile per la MCPURA è un tripudio di fascino e suggestione, con tonalità studiate appositamente che richiamano lo spirito italiano e l’iconico patrimonio Maserati. Spiccano tre innovazioni: il nuovissimo Devil Orange, audace combinazione di energia vibrante, e le eleganti tonalità metallizzate a doppio strato Verde Royale e Night Interaction, sofisticate e lussuose, che sottolineano il ruolo della MCPURA come nuovo vessillo del marchio Maserati e incarnazione del lusso italiano nel mondo.

Le parti salienti

Quattro sono le caratteristiche distintive della nuova MCPURA, disponibile da subito nelle versioni coupé e convertibile. In primis, la scocca in fibra di carbonio, un capolavoro di ingegneria che unisce rigidità e leggerezza, mantenendo il peso totale sotto i 1.500 kg e garantendo un rapporto peso/potenza best-in-class di 2,33 kg/CV. Poi, come detto, abbiamo il motore V6 Nettuno brevettato Maserati, una vera rivoluzione tecnologica interamente sviluppata a Modena. Questo 3.0 litri twin-turbo eroga 630 CV a 7500 giri/min e 720 Nm di coppia da 3000 giri/min, con un rapporto potenza-peso di 210 CV/litro. Il suo segreto risiede nell’innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela, una tecnologia derivata dalla Formula 1 e resa disponibile per una vettura stradale grazie al brevetto Maserati.

In terzo luogo, ci son le porte “Butterfly“, che non solo migliorano l’accesso all’abitacolo ma rivelano la sofisticata struttura in fibra di carbonio del telaio. Infine, nel modello Cielo, abbiamo l’esclusivo tetto retrattile in vetro PDLC (polymer-dispersed liquid crystal), il primo della sua categoria, capace di passare da opaco a trasparente in un solo secondo. Questa innovazione offre un’esperienza di bordo sfaccettata: avvolgente con il tetto chiuso e opaco, un’unica “sensazione cielo” quando è trasparente, e olistica con la capote abbassata.