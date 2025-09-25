Maserati mostra la nuova MCPura al Salone Auto Torino: coupé e cabrio con motore V6 Nettuno da 630 CV, telaio in fibra di carbonio e tetto elettrocromico per la Cielo

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Maserati Maserati MCPura presente al Salone Auto Torino 2025

Dal 26 al 28 settembre, nel cuore di Torino, Maserati presenta in anteprima nazionale la MCPura, il nuovo modello ad alte prestazioni disponibile in versione coupé e cabrio, quest’ultima chiamata Cielo. La cornice è quella del Salone Auto Torino 2025, appuntamento sempre più rilevante nel panorama europeo dell’automobile.

Esposta in Piazza Reale, la MCPura si mostra in una livrea inedita chiamata Ai Acqua Rainbow, creata attraverso il programma di personalizzazione Fuoriserie. La verniciatura opaca è riservata al modello chiuso, mentre la variante scoperta sfoggia una finitura lucida. Il colore, ispirato allo spettro della luce, cambia tonalità a seconda dell’incidenza del sole, con un effetto cangiante studiato per dare profondità e dinamismo alle superfici.

L’erede della MC20

Erede diretta della MC20, la nuova MCPura adotta un telaio monoscocca in fibra di carbonio, sviluppato per offrire massima rigidità strutturale e peso contenuto. Il motore è il già noto V6 Nettuno da 630 CV, con tecnologia a pre-camera di combustione, brevettata da Maserati e ispirata alla Formula 1. Le prestazioni non sono ancora state comunicate nel dettaglio, ma il rapporto peso-potenza – pari a 2,33 kg per cavallo – la colloca tra le migliori della categoria.

La versione Cielo introduce un tetto retrattile in vetro elettrocromico, capace di regolare la trasparenza in pochi secondi. Le porte ad apertura verticale sono confermate su entrambe le varianti, contribuendo a caratterizzare l’accesso all’abitacolo con una soluzione scenografica e funzionale.

Un contesto di grande appeal

Il debutto avviene in un contesto che ben si presta alla celebrazione della sportività italiana. Il Salone Auto Torino, giunto alla sua seconda edizione, si svolge tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali, trasformando il centro storico della città in una grande esposizione all’aperto. In questo scenario, Maserati torna protagonista, rinnovando il legame tra Torino e Modena, due capitali della cultura automobilistica nazionale.

Tra i momenti più attesi della manifestazione, la parata di sabato 27 settembre: il percorso parte dalla Reggia di Venaria, attraversa Superga e si conclude nel centro cittadino, in Piazza San Giovanni. A guidare il corteo ci saranno i clienti del programma Maserati Forza Torino, a bordo di modelli iconici come la GranTurismo, la MC20 e la GranCabrio, che ospiterà come passeggera Cristina Chiabotto, presente in qualità di madrina dell’evento.

Orgogliosamente Made in Modena

La MCPura è prodotta nello stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena, dove prendono forma anche il motore Nettuno e altri modelli della gamma del Tridente. Qui si svolgono tutte le fasi di produzione, verniciatura e personalizzazione, secondo una filiera interamente italiana.

Il programma Fuoriserie, dedicato ai clienti che desiderano una configurazione su misura, rende disponibile anche la speciale colorazione Ai Acqua Rainbow, sviluppata con pigmenti iridescenti per ottenere un effetto visivo in continuo cambiamento. L’intero processo – dalla scelta dei materiali all’allestimento finale – viene gestito internamente con approccio artigianale.

Con la MCPura, Maserati amplia la sua gamma sportiva proponendo un modello ad alte prestazioni che conserva lo spirito della MC20, introducendo al tempo stesso nuove soluzioni tecniche e una maggiore varietà stilistica, grazie alla presenza della versione cabrio dal fascino senza tempo.