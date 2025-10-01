Ufficio Stampa Maserati Maserati MCXtreme: esemplare si inserisce in una ricca collezione

Lungo Viale Ciro Menotti, all’interno della sede storica del Tridente che da quasi novant’anni accompagna la vita della città, si è consumata una scena che profuma di rito automobilistico: il collezionista e ingegnere Jacques Sicotte, originario della Francia meridionale, ha varcato la soglia per ricevere la sua Maserati MCXtrema, l’ultima creatura costruita in appena 62 esemplari, macchina che per lui rappresenta la continuazione naturale della sua amata MC12.

Accanto alla MC12

Mentre un telo copriva l’auto e la luce cadeva a macchie, lo stabilimento tratteneva il fiato. Qualcuno era lì, con la macchina fotografica pronta, altri non distoglievano lo sguardo. Sicotte fermo, senza bisogno di fare scena, con l’espressione di chi sa che sta mettendo mano a un pezzo decisivo della propria raccolta: più di sessanta macchine, dentro anche la MC12 che aveva incendiato i Duemila.

Quando il velo è caduto, la MCXtrema ha mostrato una livrea che non lasciava indifferenti. Blu opaco e bianco perlato intrecciati lungo le curve, il Tridente in contrasto sul cofano, il numero 77 a segnare la portiera, cifra portafortuna del proprietario. Una configurazione che parte dal programma MCXlusiva e che diventa, attraverso le scelte di Sicotte, dichiarazione di appartenenza e di stile. La verniciatura richiama la MC12 Stradale, un legame voluto e reso evidente da dettagli che parlano di pista.

All’interno, il blu scuro avvolge tutto. Sedili, plancia, rivestimenti: un ambiente costruito attorno al guidatore, con accessori scelti uno per uno. Il passeggero avrebbe avuto un suo posto, con il kit richiesto apposta. La telemetria e la retrocamera completavano l’abitacolo, dettagli nati da discussioni fitte tra collezionista e designer, più che da un listino. L’approccio non è stato quello di spuntare caselle ma di disegnare un ambiente coerente, cucito sulle abitudini di chi la guiderà davvero.

Ingresso nel programma MCXperience

Andrea Bertolini, il pilota che aveva portato la MC12 al successo, si è avvicinato con le chiavi in mano e le ha passate a Sicotte, un passaggio di consegne sufficiente a chiudere il cerchio tra due generazioni di vetture e due uomini legati dal Tridente. Dedicata alla pista, la MCXtrema fa a meno dei compromessi, costruita in appena 62 unità con un V6 Nettuno biturbo da 740 CV, frutto di mille ore di analisi virtuali e centinaia di sessioni al simulatore dinamico. Con un peso di circa 1.300 chili, il rapporto peso-potenza scende a 1,8 chili per cavallo. L’abitacolo riprende soluzioni delle vetture GT, con un cruscotto digitale e impostazione da pista.

La consegna andava oltre l’auto. Con la supercar il proprietario entra anche nel programma MCXperience, pensato per chi possiede una delle sessantadue unità. Giornate in circuito con i piloti ufficiali, assistenza diretta dei tecnici, un concierge a disposizione. Insieme alla macchina arriva anche un kit da corsa firmato Sparco: casco, guanti, tuta. Strumenti concreti per vivere la macchina sul serio.

Per Jacques Sicotte la giornata di Modena rappresentava un tassello di continuità. La sua collezione custodiva già la MC12, simbolo di un’epoca, e ora si arricchisce della sua erede estrema. Due generazioni affiancate: la regina dei Duemila e la nuova bestia da pista.