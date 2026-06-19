Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Maserati Maserati rinfresca la gamma con le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio

Una tappa fondamentale per Maserati, nell’anno in cui celebra il centenario del suo logo, il mitico Tridente. La Casa modenese presenta l’evoluzione strategica della sua gamma. Questo rinnovamento, che coinvolge le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio, introduce un linguaggio stilistico più netto e aggressivo — ispirato alla MCXtrema — e una tecnologia profondamente centrata sulla persona. Le vetture, prodotte orgogliosamente in Italia tra Modena e Cassino, incarnano un legame indissolubile con il Belpaese e l’eredità tecnica delle competizioni.

Grecale: il SUV luxury

La Maserati Grecale si conferma come il SUV più completo della categoria, capace di unire un’abitabilità da segmento superiore a un handling sportivo senza compromessi. Esteticamente, il modello riceve una fascia frontale più marcata e ribassata, caratterizzata dall’architettura “shark-nose” che integra prese d’aria laterali per ottimizzare i flussi d’aria stessi.

La grande novità tecnica è il debutto del motore V6 Nettuno da 390 CV, progettato per offrire un’erogazione fluida e una coppia generosa già ai bassi regimi. Disponibile sulla Trofeo anche il V6 con 530 CV. L’abitacolo è un trionfo di materiali autentici — legni, carbonio e pelli certificate LWG — dove spiccano il nuovo volante ottagonale e il Maserati Digital Clock con quadrante in cristallo minerale. Per quanto riguarda la versione elettrica, la Grecale Folgore da 550 CV migliora sensibilmente la propria efficienza: grazie a nuovi algoritmi di gestione energetica e affinamenti aerodinamici, l’autonomia massima raggiunge i 580 km.

GranTurismo: un concentrato di italianità

La nuova GranTurismo rappresenta l’interpretazione più pura del DNA Maserati, evolvendosi nelle aree che più incidono sulla sensazione di guida. Il design esterno è stato affinato con un frontale riprogettato, nuovi splitter centrali per aumentare la deportanza e fanaleria posteriore con lenti chiare per un look più moderno. Il propulsore termico rimane il V6 Nettuno da 3.0 litri, che nella versione Trofeo raggiunge ora i 590 CV (+40 CV rispetto alla generazione precedente), permettendo di superare i 320 km/h con un sound di scarico ancora più coinvolgente. Disponibile anche il V6 da 490 CV.

La versione Folgore porta il modello nell’era elettrica con una tecnologia a 800 Volt e tre motori che erogano 760 CV continui; grazie alla batteria con geometria “T-bone”, l’auto mantiene un assetto estremamente basso e un’autonomia superiore ai 540 km. All’interno, il conducente è immerso in un “digital stage” composto da un display centrale da 12,3″ e un cruscotto personalizzabile da 12,2″.

GranCabrio: l’emozione della guida a cielo aperto

La Nuova GranCabrio traduce la raffinatezza della coupé in un’esperienza “open air” per quattro persone, senza sacrificare il comfort acustico e termico. Un elemento distintivo è la capote in tessuto, ora personalizzabile tramite il programma BOTTEGAFUORISERIE, e l’innovativo sistema Air neck warmer di serie su Trofeo e Folgore, che riscalda il collo dei passeggeri per godere della guida scoperta anche nei mesi più freddi.

Come la sorella coupé, la GranCabrio è disponibile con il V6 Nettuno da 490 o 590 CV. La vera protagonista è però la GranCabrio Folgore: con i suoi 760 CV e una velocità massima di 290 km/h, si conferma la cabriolet full electric più veloce al mondo. La dinamica di guida è supportata da sospensioni pneumatiche regolabili di serie e da una nuova logica delle palette al volante che facilita le manovre di parcheggio. Ogni dettaglio, dalle cuciture dei sedili al selettore PRND in metallo pregiato, testimonia la maestria artigianale italiana.