Fonte: Ufficio Stampa Maserati Maserati Fuoriserie, il programma per auto su misura

Modena, zona viale Ciro Menotti. Da fuori sembra il solito stabilimento industriale, con il cancello, la portineria e il rumore di fondo della produzione. Ma c’è una zona, lì dentro, diversa da tutto il resto. Un angolo silenzioso, dove il tempo rallenta e le auto prendono forma in modo diverso. Si chiama Maserati Officine Fuoriserie. Nome evocativo. Ma stavolta è più che marketing. Qui le vetture nascono partendo da una persona, dai suoi gusti, dalla sua storia.

Niente fredda sala d’attesa

Il primo passo avviene in una sala che non somiglia affatto a una classica sala d’attesa. Niente macchinette del caffè, niente monitor appesi al muro. Un salotto, piuttosto. Tavoli bassi, materiali da toccare, colori ovunque. Sembra più un atelier che una fabbrica. E il cliente? Sceglie raccontando. Dice cosa vuole, illustra l’idea ha della sua auto, le sensazioni cercate quando apre la portiera.

Da lì parte il processo. Si lavora su vernici, finiture, interni. Si possono combinare materiali che sembrano usciti da una boutique di moda con cerchi su misura, impunture fatte a mano, colori unici. Anche i freni, se uno vuole, possono avere un tocco personale. Due collezioni fanno da base: Corse, ispirata al DNA sportivo del marchio, e Futura, pensata per chi ama innovare, mischiare, osare. Ma il vero salto arriva col programma Bespoke: lì i limiti crollano. L’auto diventa un pezzo unico, pensato e costruito ad hoc.

Dietro il dettaglio c’è una squadra. Non sono in tanti, per ora una quarantina, tutti formati per il progetto. Molti sono modenesi, gente cresciuta tra officine e motori. Sanno distinguere una buona vernice dal rumore, già a occhio e orecchio. Uno dei reparti chiave è quello della verniciatura. Tre fasi: preparazione, applicazione, cottura. Eppure, la vera differenza non la fanno le macchine. La fanno le mani. Che controllano ogni passaggio, correggono, rifiniscono, lucidano. Mani che conoscono il tempo giusto delle cose fatte bene.

MC20 Cielo Less is More…?

Per l’inaugurazione hanno creato un modello speciale: la MC20 Cielo Less is More…?. Una versione ispirata al Bauhaus, piena di forme pulite e scelte nette. Persino le ruote, davanti e dietro, sono diverse. Mica per capriccio: per coerenza estetica. Tutto questo nasce da un’idea semplice: il lusso non è ostentazione, ma possibilità. La possibilità di avere qualcosa che parli davvero di te.

Il CEO di Maserati, Santo Ficili, rimarca il vero valore è l’ascolto. Offrire un’esperienza molto prima dell’arrivo dell’auto. Comincia quando la si immagina insieme. E in fondo è un ritorno a casa. Perché l’azienda nasce su questi principi inviolabili. Nel 1926 con una macchina costruita da uomini e passione, e un simbolo – il Tridente – disegnato a mano da Mario Maserati, ispirandosi a Nettuno. Da lì le supercar esclusive sono state una tradizione irrinunciabile.

Cent’anni più avanti, la stessa voglia di unicità torna a Modena. E prende nuova forma, nuova voce. Non è per tutti. E va bene così. Per chi cerca qualcosa che vada oltre il solito lusso, le Officine Fuoriserie sono il posto giusto. Perché ci sono macchine belle. E poi ci sono quelle che raccontano una storia. La tua.