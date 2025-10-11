Mazda ha mostrato una nuova versione della CX-30, si tratta della Ad'vantage, che si piazza a metà tra la Prime-Line e la Centre-Line ed è offerta ad un prezzo super allettante

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio Stampa Mazda Nuova Mazda CX-30 Ad'vantage: il prezzo è super

Mazda ha tolto i veli alla sua CX-30 Ad’vantage, una nuova versione del suo crossover ibrido, pensata per chi vuole coniugare lo stile e la tecnologia, non perdendo però di vista il prezzo. Si tratta di un’edizione speciale, che grazie ai 4.000 euro di incentivi della Casa giapponese, ha un prezzo promozionale di partenza di 25.950 euro.

Mazda CX-30 Ad’vantage è un mix di design ricercato, tecnologia e dotazione di primo livello. A completare le linee dinamiche della carrozzeria ci sono i cerchi in lega da 18 pollici, vetri posteriori oscurati ed inserti in nero lucido. Gli interni, invece, sono messi in risalto da cuciture rosse, che danno all’abitacolo quel giusto tocco di sportività. La dotazione di serie è in special modo ricca e prevede sistemi avanzati di sicurezza attiva, un sistema di infotainment che integra anche Amazon Alexa e una serie di tecnologie nate per garantire viaggi connessi e sicuri.

Dove si posiziona questo modello nella gamma

Pensata per affrontare sia gli spostamenti quotidiani che quelli a più ampio raggio, Mazda CX-30 Ad’vantage offre un’esperienza di guida coinvolgente e confortevole, capace di soddisfare anche i palati più raffinati. Questa versione si configura sull’allestimento Homura e nella gamma del modello si va ad inserire tra la versione d’ingresso Prime-Line e la Centre-Line. Rispetto alla entry-level propone di serie qualche aggiunta come i cerchi in lega da 18 pollici, i vetri scuri e le finiture in nero lucido.

Inoltre è dotata di vari ADAS come: il Cruise Control Adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio posteriore degli angoli ciechi, il mantenimento della carreggiata e la frenata automatica d’emergenza che riconosce pedoni e ciclisti. Inoltre tra le principali dotazioni di questa vettura troviamo anche il climatizzatore automatico bi-zona, l’head-Up Display, la videocamera posteriore con sensori di parcheggio, l’infotainment Mazda Connect completo di display da 10,25 pollici con navigatore integrato e infine l’impianto audio Harmonic Acoustic.

Listino prezzi e nuovo spot

A spingere questa vettura c’è un motore e-Skyactiv G da 140 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti e tecnologia Mazda M Hybrid. Questo modello è acquistabile a partire da 25.950 grazie agli incentivi Mazda che arrivano sino a 4.000 euro. Questi sono validi in caso di permuta e finanziamento Mazda Advantage. L’idea della Casa nipponica è quella di offrire alla propria clientela un crossover di fascia media ad un prezzo altamente competitivo, arricchito da elementi distintivi di categoria superiore.

Per l’occasione, Mazda, ha realizzato anche un nuovo spot pubblicitario inscenato nel cuore Liberty di Milano. Si tratta di un vero e proprio omaggio al marchio giapponese e al suo approccio al design. Un racconto fatto d’immagini che vuole esprimere un solo concetto fondamentale: ovvero che ogni dettaglio è realizzato a regola d’arte. Secondo i dati diffusi nel comunicato stampa inoltre, Mazda CX-30 ha un consumo combinato di 5,7-6,6 litri ogni 100 m con un livello di emissioni di CO2 di 129-148 g/km (valori WLTP). Mazda nonostante sia una Casa relativamente piccola, ha sempre sfidato a testa alta i competitor con soluzioni sempre innovative. Uno dei suoi slogan storici infatti è proprio Defy Convention (“sfida le convenzioni”).