Ufficio Stampa Mazda La terza generazione di Mazda CX-5 è ufficiale

Mazda CX-5 è uno dei modelli di riferimento della gamma del brand nipponico. Si tratta di un SUV che, nel corso degli anni, è riuscito a soddisfare le esigenze di tantissimi clienti grazie al giusto equilibrio tra dimensioni compatte, spaziosità interna e comfort di utilizzo a cui si affianca un comparto tecnico completo e ricco di opzioni.

Oggi il modello si rinnova: Mazda, infatti, ha svelato ufficialmente la terza generazione di Mazda CX-5. Si tratta di un’importante evoluzione per il SUV che segue la tradizione ma si arricchisce con diverse novità tecnologiche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo modello, le sue caratteristiche e tutto quello che c’è da sapere su prezzo e disponibilità in Italia.

Una storia iniziata nel 2012

Mazda CX-5 è ormai un punto di riferimento della gamma Mazda e, anno dopo anno, si è ritagliata uno spazio da grande protagonista in Europa. La prima generazione risale al 2012, dopo una presentazione avvenuta in occasione del Salone di Francoforte del 2011. Successivamente, nel 2016, c’è stato il lancio della seconda generazione che ora cede il testimone a un nuovo modello, sempre più ambizioso e che punta a confermare il ruolo di primissimo piano che CX-5 è riuscita a conquistare in questi anni.

Un SUV premium

La nuova generazione di Mazda CX-5 punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista nel segmento premium, con l’obiettivo anche di offrire un “eccezionale rapporto qualità-prezzo” ai clienti. La base di partenza è, ancora una volta, il linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, utilizzato anche dalla recente Mazda 6e, con linee evolute rispetto al modello di generazione precedente.

Il nuovo modello del brand arriverà sul mercato in quattro versioni (Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e l’allestimento top di gamma Homura) con l’obiettivo di offrire una gamma ricca e personalizzabile, permettendo al cliente di poter scegliere l’opzione più adatta alle proprie necessità, sia in termini di dotazione sia in termini di prezzo.

Mazda CX-5, in questa nuova interpretazione, diventa leggermente più grande rispetto al modello di generazione precedente. La lunghezza, infatti, cresce di 12 cm, arrivando fino a 470 cm. Lo stesso incremento viene registrato dal passo che ora risulta pari a 282 cm. Si tratta di un’evoluzione molto importante e che conferma la volontà di Mazda di perfezionare il suo SUV, sempre più punto di riferimento del brand.

La dotazione comprende anche una suite completa di funzioni ADAS aggiornate. Si tratta di un aspetto centrale per la nuova CX-5 che, come confermato dall’azienda, mira a ottenere la valutazione di sicurezza Euro NCAP a 5 stelle, bissando il risultato ottenuto dal modello precedente.

Ufficio Stampa Mazda

Un abitacolo premium e tecnologico

All’interno, il nuovo SUV di Mazda punta su finiture eleganti e su tanta tecnologia. Al centro della plancia trova spazio un ampio display, disponibile in due diversi formati (12,9 oppure 15,6 pollici di diagonale), con la nuova interfaccia HMI che promette un’esperienza d’uso intuitiva e personalizzabile, con tanti richiami al mondo degli smartphone e l’obiettivo di rendere l’utilizzo dei vari servizi sempre più intuitivo.

Da segnalare, per la prima volta su un modello del brand, anche l’integrazione con i servizi Google, con anche la possibilità di sfruttare Android Auto e l’intelligenza artificiale di Gemini, in grado di offrire un vero e proprio salto tecnologico. Per il conducente, inoltre, c’è un ampio quadro strumenti digitale, con diagonale di 10,25 pollici.

Non mancano, inoltre, i comandi al volante, per la regolazione delle funzioni principali. Con gli allestimenti superiori, il SUV potrà essere configurato anche con il sistema audio Bose composto da 12 altoparlanti stereo. Per la clientela c’è la possibilità di trovare il giusto compromesso tra tecnologia a bordo e finiture di alta qualità, elementi essenziali per chi si rivolge al segmento premium del mercato.

Ufficio Stampa Mazda

Il SUV propone una capacità di carico incrementata di 61 litri, rispetto alla generazione precedente, e presenta anche porte posteriori con un’apertura più ampia, in modo da semplificare l’accesso ai passeggeri. La panca posteriore è frazionata 40:20:40. Da segnalare, inoltre, che la console centrale è stata ampliata, con l’obiettivo di offrire maggiore spazio per riporre gli oggetti.

La dotazione include un ampio tetto panoramico apribile (disponibile con gli allestimenti top). Per personalizzare gli interni è possibile scegliere i rivestimenti in pelle nera o color cuoio (nella versione Homura) e la pelle artificiale bicolore bianco e nero, impreziosita da una finitura effetto scamosciato, proposta nell’allestimento Exclusive-Line.

Un nuovo motore

Mazda CX-5 arriverà sul mercato con una gamma di motorizzazioni che comprenderà il motore benzina e-Skyactiv G 141 da 2,5 litri, dotato di tecnologia Mazda M Hybrid da 24 V con sistema brake-by-wire. Quest’unità sostituisce il motore benzina da 2.0 litri utilizzato come proposta entry level dalla generazione precedente, andando a proporre una risposta più rapida e un migliore comfort di guida.

Il nuovo motore del SUV di Mazda può contare su una potenza massima di 141 CV e su una coppia motrice che arriva a 238 Nm. Il modello sarà ordinabile sia con trazione anteriore, con la possibilità di sfruttare uno 0-100 km/h in 10,5 secondi, che con trazione integrale.

Per quanto riguarda i consumi, l’azienda ha comunicato un valore di 7 litri per ogni 100 chilometri (che diventano 7,4-7,5 litri per la versione con trazione integrale) con emissioni di CO2 pari a 157-159 g/km (168-169 g/km per la versione con trazione integrale). I dati in questione si riferiscono al ciclo combinato WLTP.

Il motore garantisce alla nuova CX-5 la capacità di poter sfruttare una capacità di traino fino a 2.000 kg. La gamma di motorizzazioni sarà arricchita successivamente. In rampa di lancio c’è anche una variante Full Hybrid. Ulteriori dettagli in tal senso arriveranno, però, nel corso dei prossimi mesi.

Prezzo e disponibilità

La Nuova Mazda CX-5 arriverà anche in Italia. Per la terza generazione del suo SUV, la Casa nipponica ha anticipato un “prezzo particolarmente competitivo” che potrebbe rendere il modello un vero e proprio punto di riferimento del mercato. Il listino prezzi della nuova CX-5 partirà da 35.900 euro con la disponibilità nelle concessionarie italiane prevista per il prossimo mese di dicembre 2025. Ulteriori aggiornamenti sul lancio del modello arriveranno nel prossimo futuro.