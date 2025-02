Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Mazda Mazda CX-60 si aggiorna e cambia: tutti i dettagli

In tutte le concessionarie d’Italia è in arrivo la nuova Mazda CX-60 2025, si tratta di un modello più ricercato con prestazioni evolute. Nata sulla sofisticata large platform incarna in pieno la filosofia artigianale giapponese. A 10 anni dal suo primo lancio questo modello continua ad interessare molto alla clientela del marchio nipponico che ha deciso di integrare miglioramenti sotto tutti i punti di vista.

Tra le novità più interessanti di questa nuova versione ci sono le sospensioni a doppio braccio oscillante all’anteriore e multilink al posteriore. Particolare attenzione è stata data alle sospensioni anteriori la cui geometria è stata modificata per garantire una risposta più precisa sullo sterzo. Le nuove modifiche inoltre permettono, ad alte velocità, di avere maggiore controllo e precisione di sterzata. Le sospensioni posteriori, invece, aiutano la vettura ad adattarsi con maggiore facilità alle strade tortuose.

Cosa cambia con queste novità

Il nuovo schema apportato alle sospensioni permette la rimozione della barra stabilizzatrice. Questa cosa garantisce un assorbimento più fluido sulle sconnessioni. Tali miglioramenti permettono così al guidatore di muoversi in perfetta sintonia con l’auto secondo la filosofia Mazda. La CX-60 2025 inoltre si caratterizza anche per la modifica apportata al servosterzo elettrico a doppio pignone per garantire una reazione solida e coerente tra angolo del volante e il movimento delle ruote anteriori. Inoltre è stato aumentato il supporto di servoassistenza. Il nuovo sterzo, unitamente alle nuove sospensioni, restituiscono un esperienza di guida più precisa e pulita rispetto a quella della versione precedente.

La nuova geometria delle sospensioni ha portato Mazda anche a modificare il KPC (Kinematic Posture Control), la tecnologia esclusiva che sfrutta la disposizione longitudinale della meccanica, per avere una migliore integrazione. Anche il sistema AWD che gestisce la trazione è stato modificato, mentre motore e cambio sono stati perfezionati garantendo una maggiore silenziosità.

Per permettere alla propria clientela di sperimentare la nuova Mazda CX-60, il marchio giapponese ha introdotto il Master Test Drive. Si tratta di un’esperienza esclusiva ideata per scoprire le peculiarità di questa nuova versione. La Casa nipponica in particolare promette un’esperienza immersiva, capace di valorizzare al meglio le innovazioni introdotte in questo modello.

Nuovo test drive e motorizzazione

In particolare l’esperienza inizia con una prima presentazione di tutte le novità che accompagnano la CX-60, segue poi la prova su strada. Il guidatore è accompagnato da un esperto Mazda. Per prenotarsi basta andare sul sito del marchio giapponese e inserire i propri dati. A quel punto Mazda vi contatterà per fissare un appuntamento. Al momento il modello in questione è offerto con due diverse motorizzazioni ibride: diesel e-Skyactiv D da 200 RWD e 249CV AWD e una versione ibrida Plug In AWD da 327 CV. Per quanto concerne il prezzo di partenza della CX-60 2025, si parte da 53.850 euro per la versione Prime Line con l’e-Skyactiv D 200 CV. Si arriva poi sino ai 71.550 euro della versione Takumi Plus con motore e-Skyactiv D 249 CV.

Per quanto concerne l’offerta commerciale, Mazda ha aggiunto al finanziamento Mazda Advantage con 3.500 euro di sconto, anche la rata Mazda Rent di 479 euro al mese IVA esclusa per 36 mesi più un anticipo di 6.000 euro. La CX-60 è offerta inoltre nelle nuove versioni Homura e Takumi Plus.