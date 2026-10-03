Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mazda Mazda CX-60: 1.000 euro di bonus carburante

Quanto valgono concretamente 1.000 euro di carburante? Mazda prova a trasformare la cifra in chilometri e arriva a una percorrenza indicativa di circa 8.400 km. È questo il beneficio associato alla nuova iniziativa dedicata alla CX-60, realizzata insieme a Q8 e valida in Italia fino al 30 novembre 2026.

Chi acquisterà il SUV presso la rete ufficiale Mazda riceverà infatti 1.000 euro in buoni Q8, utilizzabili nelle stazioni di servizio aderenti secondo le condizioni previste dall’iniziativa. Un vantaggio che diventa ancora più interessante perché può essere cumulato con le promozioni Mazda già in corso.

Quegli 8.400 km sono una stima

Il numero scelto per rendere immediatamente comprensibile il valore dei buoni richiede però una precisazione. Gli 8.400 km non rappresentano una percorrenza garantita: Mazda li ha calcolati prendendo come riferimento i consumi dichiarati della CX-60 diesel e un determinato prezzo del carburante.

La distanza effettivamente percorribile con 1.000 euro dipenderà quindi dal costo del gasolio al momento del rifornimento, dallo stile di guida e dalle condizioni di utilizzo dell’auto. L’iniziativa interessa una CX-60 proposta con due differenti filosofie di propulsione.

Accanto alla versione Plug-in Hybrid benzina rimane infatti il diesel e-Skyactiv D, soluzione particolarmente orientata a chi percorre molti chilometri e utilizza frequentemente l’auto nei lunghi trasferimenti. Ed è proprio a questo tipo di automobilista che guarda soprattutto l’operazione con Q8, nata in una fase caratterizzata da forte volatilità dei prezzi dei carburanti.

Il bonus si aggiunge agli sconti Mazda

I 1.000 euro in buoni carburante non sostituiscono le campagne commerciali già disponibili. Mazda specifica che il beneficio è cumulabile con le offerte in corso, che possono prevedere vantaggi fino a 9.000 euro. Quest’ultima cifra non va però interpretata come uno sconto automaticamente applicato a qualsiasi CX-60: l’entità del vantaggio dipende infatti dall’offerta commerciale e dalle relative condizioni.

Una proposta specifica è prevista anche per aziende e titolari di partita IVA. La CX-60 249 CV AWD Homura viene offerta attraverso Mazda Rent a partire da 449 euro al mese, IVA esclusa. Anche in questo caso sono compresi i 1.000 euro di buoni carburante Q8, che si aggiungono ai benefici già previsti dalla formula di noleggio.

C’è tempo fino al 30 novembre

Mazda lega così la propria campagna commerciale a una voce di spesa facilmente percepibile da chi utilizza molto l’automobile. Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Motor Italia, ha spiegato che l’iniziativa è stata pensata proprio considerando il profilo di molti clienti della CX-60, spesso interessati a un’auto adatta alle lunghe percorrenze.

La promozione rimarrà disponibile presso la rete ufficiale Mazda fino al 30 novembre 2026. I buoni potranno essere utilizzati nelle stazioni Q8 secondo modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento. Il valore nominale, quindi, resta 1.000 euro. Gli 8.400 km servono invece a raccontarne l’ordine di grandezza: non una promessa sulla distanza che ogni cliente riuscirà realmente a percorrere, ma una stima costruita sui consumi della versione diesel e sul prezzo di riferimento del carburante.

Insomma, in un periodo contraddistinto da grandi difficoltà economiche per molte famiglie, alle prese con le spese più disparate, Mazda ha preparato un sistema per attenuare almeno il fenomeno del caro carburanti.