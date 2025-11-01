Mazda ha svelato le nuove Vision X-Coupé e Vision X-Compact, due nuovi modelli che anticipano il futuro del brand: ecco tutte le caratteristiche

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Mazda Il futuro di Mazda in mostra a Tokyo

Mazda offre un’anticipazione del suo futuro. In occasione della conferenza stampa di apertura del Japan Mobility Show 2025, infatti, la Casa nipponica ha presentato in anteprima due modelli “visionari” legati al tema con cui l’azienda si è presentata alla fiera nipponica ovvero “La gioia di guidare alimenta un domani sostenibile”. Le novità svelate da Mazda sono due. La prima è la Vision X-Coupé mentre la seconda è la Vision X-Compact. Si tratta di due diverse interpretazioni della stessa filosofia che segue idee ben precise per guardare al futuro. Andiamo a scoprire i dettagli in merito.

Le Mazda del futuro

La nuova Vision X-Coupé è un modello che anticipa l’evoluzione della gamma Mazda. Si tratta di un crossover coupé che segue il linguaggio stilistico KODO-Soul of Motion. La vettura è lunga ben 5,05 metri, con un passo di 3,08 metri. Dal punto di vista tecnico, invece, la vettura è dotata di un sistema ibrido plug-in con motore turbo rotativo a due rotori, un motore elettrico e una batteria.

Il sistema è in grado di garantire una potenza massima di 510 CV, garantendo anche un’autonomia di 160 chilometri con il solo motore elettrico, mentre l’autonomia combinata è di 800 chilometri. Da segnalare la possibilità di ottenere un funzionamento ad alta sostenibilità, combinando il carburante a zero emissioni derivato da microalghe con la tecnologia proprietaria Mazda di cattura della CO2, chiamata “Mazda Mobile Carbon Capture”. In questo modo, all’aumentare della frequenza di guida, è possibile ridurre le emissioni di CO2 atmosferica. Ricordiamo che per il suo futuro la Casa punta anche sulle sportive.

Ufficio Stampa Mazda

Il secondo progetto svelato da Mazda si chiama Vision X-Compact. In questo caso, l’azienda non dà una definizione precisa sulle caratteristiche del modello, limitandosi a sottolineare come questo punti a rafforzare il legame tra persone e auto. Si tratta di un modello compatto, con un look che ricorda quello degli urban SUV. La lunghezza è di 3,825 metri a fronte di un passo di 2,515 metri.

Le due novità di Mazda rappresentano un’importante anticipazione di quello che sarà il futuro della Casa nipponica, sia in termini di design che per quanto riguarda le caratteristiche dei modelli che andranno ad arricchire la gamma, sempre più focalizzata sulla sostenibilità ambientale. Ulteriori dettagli sui modelli che deriveranno dalle nuove Vision arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, la Casa ha appena svelato un modello chiave per i prossimi anni come la Nuova CX-5.

Il commento dell’azienda

Masahiro Moro, Direttore Rappresentativo, Presidente e CEO di Mazda, ha così commentato le novità svelate dall’azienda in occasione dell’evento fieristico in corso di svolgimento a Tokyo: