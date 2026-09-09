Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Mazda La roadster si aggiorna

Mazda ha sollevato il sipario sulla nuova versione della sua MX-5, la roadster più venduta al mondo, con oltre 1,2 milioni di esemplari distribuiti. Con il Model Year 2027, infatti, la vettura si aggiorna e introduce diverse novità particolarmente interessanti e, soprattutto, alcuni affinamenti che mirano a esaltarne il carattere sportivo e l’esperienza di guida. C’è anche un aggiornamento per il motore, con una maggiore efficienza che porta a un taglio dei consumi e delle emissioni.

Le novità della roadster

La nuova versione della Mazda MX-5, modello che ha conquistato il mercato occidentale, si aggiorna con le varianti Kazari, che celebra la cura dei dettagli e l’artigianalità, Homura, per chi è alla ricerca dell’anima più sportiva del modello, e Yakudo, una serie speciale disponibile con Soft Top.

Questa edizione speciale propone le pinze freno Brembo anteriori e posteriori verniciate in argento, abbinate ai cerchi RAYS forgiati da 16″ in Black e alla capote Soft Top in Light Grey oltre a rivestimenti interni in Alcantara e una cura artigianale che richiama la filosofia del brand, denominata “Crafted with Japanese Soul”.

Per quanto riguarda la Homura, invece, Mazda punta sulla sportività con i cerchi in lega RAYS neri da 16 pollici, i freni Brembo rossi e la taratura specifica degli ammortizzatori Bilstein. Si tratta di modi diversi di interpretare una vettura che ormai è un’icona del mondo delle quattro ruote.

Da segnalare un arricchimento della gamma di colorazioni, con il debutto della tinta Zinc Green, disponibile per tutti gli allestimenti. Si tratta di una tonalità metallizzata pensata per adattarsi ad ambienti urbani e contesti naturali. Tra le novità vediamo anche un importante potenziamento nella dotazione di sicurezza: il Driver Attention Alert (DAA), il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, è di serie su tutti gli allestimenti. Mazda ha anche pubblicato un primo video ufficiale della sua nuova MX-5.

Migliorano le prestazioni

La Mazda MX-5 si rinnova anche dal punto di vista tecnico e, in particolare, introduce una nuova variante del motore Skyactiv-G aspirato da 1,5 litri che eroga ora 136 CV e 155 Nm di coppia, con un consumo nel ciclo WLTP che scende a 6,1 litri per ogni 100 chilometri ed emissioni di CO2 che si riducono a 139 grammi al chilometro. Nel futuro della MX-5 c’è anche una versione elettrica.

In mostra in Italia

Mazda ha annunciato la sua presenza al Salone Auto Torino, in programma tra l’11 e il 12 settembre prossimi. La nuova MX-5 2027 sarà esposta alla fiera in Piazza Castello, dove Mazda sarà presente con un suo stand ufficiale.

Si tratterà di quello che Mazda definisce un debutto “statico” in quanto la vettura sarà solo esposta in pubblico. Per il debutto “dinamico”, invece, bisognerà attendere il Minardi Day 2026, in programma il weekend successivo a Imola, con la MX-5 che scenderà in pista nella sua nuova variante.

La Casa nipponica ha confermato che la nuova versione della MX-5 entrerà in produzione a partire dall’ottobre del 2026. Di conseguenza, le prime consegne per la vettura sono programmate per le settimane successive, orientativamente entro fine anno. Maggiori dettagli potrebbero arrivare a breve.