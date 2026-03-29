L'iconico modello della Casa nipponica arriverà tra qualche anno e tra le sue caratteristiche avrà la leggerezza: ecco le ultime sul futuro della Mazda MX-5

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Ufficio Stampa Mazda Il debutto non è imminente

Da tempo si parla dell’arrivo di una nuova generazione di Mazda MX-5, modello simbolo del mercato delle quattro ruote e della gamma del brand nipponico. Il progetto si farà ed è già stato confermato ufficialmente dalla Casa.

Le tempistiche, però, non sono brevi. Lo sviluppo è in corso e non ci sono ancora stati avvistamenti di prototipi impegnati in test in strada. Di conseguenza, bisognerà attendere ancora un po’ prima del debutto, nonostante la generazione attuale inizi ad avere qualche anno di troppo sulle spalle.

Ad anticipare i primi dettagli sul progetto è stato Manabu Osuga, General Manager Global Sales and Marketing di Mazda. Nel corso di un’intervista rilasciata a GoAuto, infatti, il dirigente ha fornito alcune anticipazioni sul progetto.

Una roadster leggerissima

La strategia di Mazda in merito al futuro della Mazda MX-5 è chiarissima. Come confermato dal dirigente della Casa nipponica, infatti, il modello arriverà a pesare meno di una tonnellata e potrebbe avvicinarsi ai 950 chilogrammi della versione con motore 1.5 che oggi è l’unica variante della vettura disponibile in Europa.

La scelta di contenere il peso complessivo comporta un compromesso inevitabile. La vettura non avrà alcun sistema di elettrificazione. Il ricorso a un sistema ibrido, anche non particolarmente spinto come una soluzione Mild Hybrid, avrebbe un impatto significativo sulla massa complessiva che si tradurrebbe nella necessità di riprogettare diversi aspetti del modello e di rinunciare al target della tonnellata di peso.

In ogni caso, Manabu Osuga non esclude la possibilità di realizzare una versione ibrida della roadster che potrebbe arrivare nel corso del prossimo futuro. Per il momento, però, la strada che l’azienda nipponica intende seguire è quella di un motore a combustione interna senza alcun sistema di elettrificazione.

Ricordiamo che, di recente, Mazda ha lanciato una proposta per salvare i motori termici garantendo un futuro all’intero settore e a modelli come la MX-5 che con il passaggio all’elettrico potrebbero essere a rischio.

Il debutto non è vicino

La nuova Mazda MX-5 è, quindi, in sviluppo ma è ancora molto lontana dal debutto ufficiale. La presentazione del modello, infatti, potrebbe arrivare soltanto nel corso del 2027 (con il possibile debutto di una concept car che andrebbe ad anticipare la versione di serie) mentre il lancio commerciale non è previsto prima del 2028.

Nel frattempo, lo sviluppo continuerà con il progetto che si avvicina, settimana dopo settimana, alla sua versione definitiva che avrà il compito di soddisfare le esigenze e i gusti degli appassionati.

Per quanto riguarda l’arrivo in Europa, il lancio è previsto, nonostante le normative particolarmente stringenti in merito alle emissioni. Mazda dovrebbe continuare a seguire la stessa strategia attuale e, quindi, puntare su un motore benzina 1.5, lasciando il motore 2.0 benzina come esclusiva per altri mercati internazionali.

Ulteriori dettagli in merito alla nuova vettura della Casa nipponica arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, potete approfondire la storia e le caratteristiche del modello dando un’occhiata al nostro approfondimento sulla MX-5.