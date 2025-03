Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Mazda Mazda6e, prezzi e allestimenti: nuova berlina elettrica

Tra le berline più attese del 2025 c’era sicuramente la nuova Mazda6e, una vettura che ha subito catturato l’attenzione del pubblico per il suo stile elegante e per il motore totalmente elettrico di cui è equipaggiata. Ora finalmente questo modello diventa prenotabile presso gli Showroom Mazda e configurabile sul sito del brand nipponico.

L’auto in questione è stata presentata lo scorso gennaio al Salone dell’Auto di Bruxelles. È offerta in due diverse varianti di propulsione. La Mazda6e monta una batteria da 68,8 kWh, che riesce a dare un’autonomia fino a 479 km. Inoltre, grazie ad una ricarica in corrente continua da 165 kW, si riesce a passare dal 10% all’80% in appena 24 minuti e si riescono a raggiungere 235 km di autonomia in soli 15 minuti. Il propulsore elettrico riesce ad erogare sino a 190 kW (258 CV).

C’è però anche una seconda variante della Mazda6e (la Long Range) che è perfetta per chi percorre lunghe distanze. Grazie alla sua batteria da 80 kWh, riesce a tenere un’autonomia di 552 km e il suo motore elettrico eroga una potenza di 180 kW (245 CV). Per quanto concerne, invece, la coppia massima, entrambe le configurazioni erogano una coppia di 320 Nm. L’accelerazione è buona e passa da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi con una velocità massima di 175 km/h.

Due allestimenti disponibili

Anche per quanto concerne gli allestimenti questa Mazda si sdoppia in due categorie: Takumi e Takumi Plus. Nella variante Takumi ci sono cerchi in lega aerodinamici da 19 pollici, fari Full LED con firma luminosa, tetto panoramico in cristallo schermato e termo riflettente e infine uno spoiler posteriore che si attiva automaticamente in base alla velocità. All’interno, invece, abbiamo rivestimenti in pelle ecologica, i colori opzionabili sono beige caldo o nero. I sedili anteriori sono riscaldabili e ventilati e hanno la regolazione elettrica. L’ambiente, invece, è indirettamente illuminato da alcuni LED personalizzabili in 64 diverse colorazioni.

L’infotainment si caratterizza per un software che si aggiorna tramite Cloud e un Head Up Display di grandi dimensioni, un cruscotto digitale da 10,2 pollici, un display centrale da 14,6 pollici e un impianto audio griffato Sony. Inoltre c’è anche un assistente vocale per comandare tutte le funzioni principali della vettura. Come consueto ormai dalla scorsa estate, anche Mazda6e è corredata da vari ADAS. Tra questi c’è un sensore con telecamera che monitora i sedili posteriori, così da non dimenticare per sbaglio bambini all’interno della vettura. Ci sono, infine, anche alcuni servizi connessi per comandare l’auto da remoto grazie all’app del costruttore giapponese.

Per quanto concerne, invece, l’allestimento Takumi Plus, ci sono in aggiunta gli esclusivi rivestimenti in pelle nappa color sabbia con inserti e finiture in pelle scamosciata. C’è poi sul tetto panoramico una tendina parasole ad azionamento elettrico.

Il prezzo

Il prezzo di questa Mazda6e parte da 43.850 euro per la versione con batteria da 68,8 kWh con allestimento Takumi (la Plus a 45.500 euro). Tocca, invece, i 47.100 euro con la variante Long Range con batteria da 80 kWh e allestimento Takumi Plus (la Takumi a 45.450 euro). La prima ha un consumo energetico stimato di 16,6 kWh/100 km, la seconda, invece ha un consumo di 16,5 kWh/100 km.