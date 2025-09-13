Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio Stampa McLaren McLaren 750S JC96, ne faranno solo 61 per il Giappone

McLaren ha deciso di lanciare una nuova supercar esclusiva, si tratta nello specifico della 750S JC96, un’edizione limitata della 750S e sarà disponibile solo in Giappone. Questa vuole essere un omaggio alla McLaren F1 GTR, che ha gareggiato nell’All-Japan Grand Touring Car Championship (JGTC), vincendo il campionato piloti nel 1996. Questo modello è anche la celebrazione di una storia che lega a doppio filo McLaren e i nipponici.

A rendere ancora più esclusiva questa nuova McLaren sarà la tiratura limitata: saranno prodotti solo 61 esemplari. Un numero non certo banale, ma legato al numero di gara portato dalla vettura che vinse il campionato nel 1996. La versione giapponese della McLaren 750S, sarà la prima auto in assoluto del marchio ad essere prodotta in edizione limitata per il mercato nipponico. I suoi colori richiamano da vicino quelli della livrea della F1 GTR del Team Goh, che prese parte a quel campionato ricco di successi.

Ancora più esclusiva

Di questa vettura saranno disponibili sia la versione coupé che quella spider, segnando anche la prima applicazione assoluta del kit 750S MSO High Downforce (HDK) su una variante decappottabile della McLaren 750S. Alcuni dettagli esclusivi sono presenti sullo splitter anteriore, le piastre terminali dell’alettone posteriore e le calotte degli specchietti retrovisori. Questi dettagli che arricchiscono la vettura sono disponibili nelle seguenti tonalità: Memphis Red, Titanium Silver, Ice White e Graphite Grey. Questi 4 colori sono stati analizzati attentamente così da potersi sposare alla perfezione con l’ampia gamma di tonalità disponibili per i clienti.

Inoltre, grazie al programma di verniciatura MSO Bespoke, sarà possibile per i clienti anche optare per una tonalità esclusiva. Non è finita qui però perché vi sarà un’ulteriore versione di quest’auto ancora più particolare, stiamo parlando della JC96 Tribute Livery. Dipinta a mano, sarà limitata a sole 4 auto.

Su questa McLaren 750S JC96, inoltre, debuttano anche i nuovi cerchi in lega forgiata ultraleggera Delta a 15 razze. Un altro dettaglio che richiama la competizione è poi la finitura in titanio naturale dello scarico sportivo in acciaio con uscita centrale. Il richiamo alla McLaren F1 GTR però si sente anche all’interno con tre varianti di rivestimento in Full Alcantara. Troviamo poi una targhetta personalizzata e il marchio JC96 realizzato sui poggiatesta e sui braccioli. Infine è presente un’illuminazione ambientale interna a 12 colori.

Pacchetti speciali e possibile listino prezzi

Ci saranno però altre modalità per rendere questo modello ancora più esclusivo. In particolare ci sono pacchetti in fibra di carbonio, esclusivi badge laterali e il marchio JC96 sulla superficie dell’alettone posteriore. MSO permetterà a tutti i clienti di poter personalizzare a proprio piacimento la vettura in questione. In particolare si segnala l’MSO Interior Livery Theme Pack, che applica la livrea Tiger Stripe JC96 all’indicatore delle ore 12 e alle palette del cambio verniciate. Quest’ultimo include anche una chiave del veicolo verniciata su misura. Di serie questa supercar monta pneumatici Pirelli P Zero, con la possibilità di poter scegliere tra quelli Corsa e Trofeo R. Sotto il cofano di questa supercar ci sarà come motore il McLaren V8 biturbo M840T da 4,0 litri, montato centralmente, in grado di sviluppare 750 CV. Per il prezzo non si hanno ancora informazioni certe, ma partendo dal fatto che una “semplice” 750S parte da quasi 290.000 euro c’è da aspettarsi una cifra decisamente più alta, vista l’esclusività della JC96.