Diciotto fortunati clienti McLaren avranno la possibilità di celebrare il trionfo in classifica costruttori in Formula 1 con una edizione speciale da sogno

McLaren celebra il successo mondiale in Formula 1

Dopo 26 anni di attesa la McLaren è tornata sul tetto del mondo nella massima categoria del Motorsport. Una gioia immensa per tutti i fan del team di Woking che hanno osservato in pista le azioni di Lando Norris, vice campione del mondo, e Oscar Piastri. Il duo è riuscito a rimontare la Red Bull Racing nella seconda parte dello scorso campionato, precedendo di 14 punti la Scuderia Ferrari. L’ultimo riconoscimento iridato era datato 1998 con protagonisti David Coulthard e Mika Hakkinen. Era un’altra Formula 1 e i giovani driver attuali della squadra papaya non era nemmeno nati.

Per celebrare lo storico traguardo il costruttore britannico ha deciso di produrre una serie limitata di supercar MCL38 Celebration Edition. Vedremo in strada solo nove Artura Celebration Edition e altrettante 750S, il numero di ciascuna è stato scelto per rendere omaggio la nona vittoria del Campionato Costruttori del team di Woking. Lando Norris e Oscar Piastri hanno fatto registrare un totale di 8 pole position e 6 vittorie nel Gran Premio con la McLaren MCL38. Le aspettative sono altissime in vista della prossima stagione dove debutterà la MCL39.

Le supercar McLaren in edizione limitata

Le esclusivissime vetture Celebration Edition vantano una livrea personalizzata curata da McLaren Special Operations. Spiccano le colorazioni Papaya Orange e Anthracite che caratterizzano le monoposto inglesi nel Motorsport. Un Champions’ Laurel e il logo “Nine-Star” sono messi in mostra, insieme ad altri accenti arancioni tra cui una striscia sul cofano che presenta un Champions’ Laurel e pinze dei freni. Un contrasto spettacolare come potrete osservare nell’immagine in basso.

“La ricerca incessante dell’eccellenza è intrinseca alla mentalità McLaren e nel 2024 lo abbiamo dimostrato con un incredibile successo sia in pista che su strada. I risultati di Zak Brown, Andrea Stella, Lando Norris, Oscar Piastri e dell’intero team McLaren Racing nella vittoria del campionato costruttori di Formula 1 sono oltremodo stimolanti, e quale modo migliore per celebrarlo se non con un’esclusiva Celebration Edition delle nostre pluripremiate Artura e 750S. Saranno prodotti solo nove esemplari di Artura e nove delle 750S MCL38 Celebration Edition, ognuno dei quali commemora con orgoglio la più recente vittoria del campionato McLaren e offre l’esperienza di guida esaltante e imbattibile insita nelle nostre supercar di livello mondiale“, ha annunciato Michael Leiters, CEO McLaren Automotive.

Le caratteristiche inedite della McLaren Artura MCL38 Celebration Edition

L’abitacolo della MCL38 Celebration Edition vanta della fibra di carbonio a vista sul lato del conducente, firmata personalmente da Lando Norris e Oscar Piastri e l’alloro dei campioni sulla sezione del poggiatesta del sedile. Ogni unità delle nove Artura e delle nove 750S MCL38 Celebration Edition gode di un souvenir esclusivo e personalizzato: una targa con dedica MCL38 che include una sezione autentica della carrozzeria in fibra di carbonio di una monoposto MCL38 di Norris e Piastri. Inoltre, c’è ulteriore targa personalizzata con record di pista, situata nell’area di stoccaggio del cofano, in cui sono ricordate le pole position, le vittorie in gara e i giri più veloci marcati dalla MCL38 durante il campionato 2024.

I fortunati collezionisti che metteranno le mani sulle Celebration Edition potranno godere delle straordinarie prestazioni delle due supercar del brand inglese, che si tratti del propulsore ibrido V6 da 3 litri dell’Artura o, in alternativa, del tradizionale V8 biturbo da 4 litri della 750S. I modelli hanno il telaio monoscocca in fibra di carbonio caratteristico di McLaren e un’aerodinamica estrema. La 750S è impreziosita anche di un’ala posteriore attiva e del sistema di sospensioni Proactive Chassis Control III.