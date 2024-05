Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa McLaren La McLaren Artura Spider supera i 700 CV

La McLaren Artura perde la testa… letteralmente con la versione Spider. E la perdere anche ai fan, con una delle sue produzioni più lussuose e impattanti sotto il profilo estetico. Dopo la coupé, nei selezionati rivenditori del marchio di Woking è disponibile pure la variante cabrio, svelata a Londra presso il prestigioso Outernet, l’attrazione turistica più visitata della capitale inglese lo scorso anno. Che conferma le straordinarie proprietà artigianali della Casa, una delle poche a dare vero filo da torcere alle giganti italiane.

Hardtrop azionabile in 11 secondi

Subito l’occhio cade sull’hardtop retrattile in fibra di carbonio, azionabile elettricamente in soli 11 secondi. Rispetto alla tela o al tetto a soffietto, presenta diversi vantaggi, tra cui la maggiore sicurezza e il miglior isolamento acustico. Sottoposte a un aggiornamento stilistico, le prese d’aria vantano un raffreddamento e un’aerodinamica eccellenti. Le temperature di esercizio rimangono su valori corretti, essenziale nel caso di un bolide che richiede un lavoro efficiente per mantenere potenza e affidabilità.

In virtù dell’aerodinamica curata in modo scrupoloso, la McLaren Artura Spider (già mostrata nei minimi dettagli) brilla nella velocità e nell’accelerazione, a fronte di consumi di carburante limitati. Le portiere ad ali di gabbiano contribuiscono all’aspetto aggressivo e futuristico, a rimarcarne il carattere da supercar. Inoltre, facilitano l’ingresso nell’abitacolo, soprattutto a persone alte o dalla mobilità ridotta. I cerchi in lega neri da 15 razze hanno un look sportivo che esalta il colpo d’occhio complessivo. Dietro sono visibili i freni in carbonio-ceramica, segno delle elevate performance.

Migliora la stabilità e l’aerodinamica lo spoiler posteriore, essenziale alle alte velocità. È proposto a un altro scopo il lunotto posteriore riscaldato: assicurare il relax degli occupanti. Nella circolazione in giornate calde o umide, favorisce una visibilità chiara e sicura, importante soprattutto per la retromarcia, in maniera da evitare incidenti.

Interni e prezzi

Nel pacchetto di serie, la scoperta della gamma McLaren ha sedili McLaren Clubsport, che offrono comfort e supporto. Previo pagamento di un extra, è possibile adottarli riscaldati e regolabili elettricamente con memoria. In generale, il salotto è incentrato sull’automobilista con volante “pulito” privo di pulsanti.

Una coppia di display ad alta definizione (HD) contraddistingue il sistema di infotainment McLaren (MIS). Immergersi nell’atmosfera è questione di un attimo: il tempo di accendere l’impianto audio a cinque altoparlanti di serie. Su richiesta, è disponibile un equipaggiamento surround Bowers & Wilkins a 12 altoparlanti. Sul fronte della protezione, le numerose funzioni ADAS rappresentano un prezioso strumento ausiliare alla guida.

Riceve un aumento di 20 CV, per un totale di 700 CV e 720 Nm di coppia, il powertrain ibrido, ricalibrato su misura. I nuovi supporti mirano sia a un controllo ottimale del gruppo propulsore sia a una guida più precisa. In abbinamento, la potenza viene trasmessa alle ruote dal cambio a otto rapporti, rapido e fluido negli innesti. Il sistema di scarico sportivo opzionale enfatizza la “melodia” del motore.

La McLaren Artura Spider scatta da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi, i 200 in 8,4 secondi e i 300 km/h in 21,6 secondi, mentre la velocità massima è di 330 km/h. Il listino prezzi parte da 276.550 euro (IVA inclusa). Coperta da garanzia di cinque anni a chilometraggio illimitato, prevede tre ulteriori specifiche per gli interni, ciascuna dal costo di 9.950 euro.