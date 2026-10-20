Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Tom Hartley Junior McLaren vende un tesoretto di auto di F1

Cinque monoposto, oltre trent’anni di storia della Formula 1 e nomi che hanno segnato epoche differenti del motorsport. McLaren Racing ha deciso di mettere in vendita alcune vetture della propria collezione storica, affidando l’operazione allo specialista britannico Tom Hartley Jnr. Un’occasione particolarmente interessante per i collezionisti, considerando che le automobili provengono direttamente dalla squadra che le ha costruite e utilizzate in pista.

Non si tratta di repliche o di monoposto ricostruite per esposizioni, ma di esemplari appartenenti alla McLaren Heritage Collection, conservati dal costruttore dopo la conclusione della rispettiva attività agonistica. Tra questi figurano vetture legate ad Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Jenson Button e Lando Norris, oltre a una monoposto protagonista anche sul grande schermo.

Dalle McLaren V12 di Senna e Berger alla MP4/27

La selezione comprende due McLaren MP4/6A, monoposto associate alla stagione 1991 e a un periodo nel quale la scuderia britannica era uno dei principali riferimenti della Formula 1. Il loro elemento più affascinante è il motore Honda V12, una soluzione tecnica che richiama un’epoca caratterizzata da propulsori aspirati, cambi manuali e un rapporto tra pilota e macchina profondamente diverso da quello attuale.

I due esemplari vantano trascorsi legati ad Ayrton Senna e Gerhard Berger, protagonisti di quella fase della storia McLaren. Per gli appassionati, la possibilità di acquistare una monoposto direttamente dalla collezione ufficiale aggiunge un valore documentale difficilmente replicabile attraverso il normale mercato delle vetture storiche.

Il salto temporale conduce poi alla McLaren MP4/27A, associata a Lewis Hamilton e Jenson Button. La vettura appartiene alla stagione 2012, l’ultima disputata da Hamilton con la squadra britannica prima del trasferimento alla Mercedes. L’inserimento di questa monoposto permette di attraversare due generazioni molto diverse della Formula 1, dai dodici cilindri degli anni Novanta alle sofisticate vetture dell’era dei motori V8.

La McLaren Gulf di Norris e la monoposto guidata da Brad Pitt

Tra gli esemplari più riconoscibili figura la MCL35M del 2021, utilizzata da Lando Norris per conquistare un podio al Gran Premio di Monaco. La vettura sfoggiava la celebre livrea Gulf, con la combinazione di azzurro e arancione che richiama alcune delle più conosciute automobili da competizione della storia.

Successivamente, la stessa monoposto ha partecipato anche alla doppietta McLaren nel Gran Premio d’Italia a Monza, una delle vittorie più significative della squadra negli ultimi anni. Particolarmente curiosa è invece la presenza della MCL37A, descritta come la McLaren da Formula 1 effettivamente utilizzata in pista più moderna mai proposta a un collezionista privato.

Questa vettura possiede anche un collegamento con Hollywood: è stata guidata da Brad Pitt sul Circuit of the Americas durante le riprese di F1 The Movie. Un dettaglio che potrebbe attirare l’interesse anche di acquirenti affascinati dall’incontro tra automobilismo sportivo e cinema.

Cinque vetture acquistabili separatamente, senza fretta

A gestire la vendita sarà Tom Hartley Jnr, già coinvolto nella commercializzazione di importanti raccolte automobilistiche, tra cui quelle di Bernie Ecclestone e della famiglia Ojjeh. A differenza di precedenti operazioni concluse con la cessione dell’intera collezione a un unico acquirente, questa volta le cinque monoposto saranno offerte singolarmente.

Rimane comunque aperta la possibilità che un solo collezionista decida di acquistarle tutte. Non sono stati comunicati prezzi né una scadenza per concludere le trattative. La priorità dichiarata da McLaren e dall’intermediario è individuare proprietari adeguati al valore storico delle vetture.

Per chi dispone delle risorse necessarie, significa poter acquistare un pezzo autentico della storia McLaren, con una provenienza diretta che costituisce uno degli aspetti più rilevanti dell’intera operazione.