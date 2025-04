Il mercato delle auto in Europa continua ad essere in costante fermento. In particolare si registra una crescita tra le elettriche, anche se continua il momento no della Tesla

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot Mercato auto in Europa: crollo Tesla, exploit della Peugeot 208

Il mercato delle auto cerca di rialzarsi dopo un 2024 che è stato una vera e propria batosta. Marzo si è chiuso con un aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un totale di 1.423.340 unità immatricolate nel Vecchio Continente. Questo dato ha permesso di rimettere a posto un pochino i numeri di questo inizio disastroso di 2025. Il primo trimestre, infatti, si è concluso con 3.383.986 auto vendute, cifre vicinissime a quelle fatte registrare l’anno scorso, dove si erano vendute 3.384.614 di unità.

A dare una spinta decisiva alla crescita ci ha pensato il Regno Unito, che ha fatto segnare un +13%. Gli incrementi però si sono verificati anche in Italia e Spagna, mentre c’è stato un calo in Germania e Francia, con una decrescita del 3,9% e del 15%.

In crescita le elettriche

I dati, forniti da JATO Dynamics, sono stati commentati dall’analista globale Felipe Munoz: “Marzo è stato un mese importante per le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria in Europa, a dimostrazione del fatto che la risposta positiva che stiamo riscontrando all’offerta in continua espansione sta finalmente avendo un impatto reale sul mercato complessivo“. Uno dei dati maggiormente confortanti di questo primo trimestre resta proprio quello inerente le BEV.

Complessivamente, a marzo sono stati venduti 240.891 veicoli elettrici. È il secondo miglior risultato di sempre per questo tipo di alimentazione da dicembre 2022. In quel frangente le immatricolazioni furono 275.108. La quota di mercato delle BEV ha rappresentato il 16,9% delle immatricolazioni totali, con un aumento del 2,7% rispetto a un anno fa. In generale, questo primo trimestre del 2025 è stato il migliore nella storia per le auto a batteria.

Tesla, continua il periodo nero

Se da un lato sembrano definitivamente decollare le vetture elettriche, dall’altro continua il momento poco felice di Tesla. Il colosso americano guidato da Elon Musk, infatti, ha fatto registrare un calo delle immatricolazioni del 30%, il peggiore crollo tra i 30 marchi più acquistati. Peggio dell’azienda statunitense hanno fatto solo: Mitsubishi al 33 ° posto (-43%), Lancia al 41 ° posto (-73%), Jaguar (-82%), Smart (-65%), Maserati (-39%) e Abarth (-75%). Tutti marchi che stanno vivendo una fase di profonda ristrutturazione.

Se proprio vogliamo cercare un po’ di luce in fondo al tunnel, però, bisogna ammettere che il -30% di marzo è comunque un dato migliore rispetto al -47% di gennaio e al -44% di febbraio. Per onestà intellettuale, bisogna ammettere che ai noti problemi di Tesla legati alle simpatie politiche di Musk, c’è anche da aggiungere la questione legata alla gamma di modelli attualmente disponibili in listino. Da tempo, infatti, il colosso americano deve lanciare una versione a basso costo della Model Y.

Nonostante il tracollo, a marzo 2025 Tesla resta saldamente in testa alla classifica dei marchi di elettriche più venduti in Europa. Dietro la Casa americana ci sono poi Volkswagen e BMW. Una delle grandi sorprese di questo 2025 però è rappresentata dalla graduatoria delle vetture più acquistate nel Vecchio Continente in generale. Dopo mesi di costante dominio, infatti, Dacia Sandero comincia a frenare, lasciando lo scettro del primo posto alla Peugeot 208. Nonostante questo sorpasso mensile, nel primo trimestre del 2025, continua a primeggiare l’entry level del marchio romeno.