123RF Sempre più automobilisti scelgono il mercato dell'usato

Il mercato delle auto usate continua a far registrare ottimi numeri in Italia. Anche grazie a una costante crescita dei prezzi delle auto nuove, infatti, un gran numero di automobilisti preferisce oggi rivolgersi all’usato, andando alla ricerca di un affare in grado di garantire sia la possibilità di mettersi alla guida di un veicolo di ottima fattura sia una riduzione della spesa per l’acquisto. Gli ultimi dati relativi all’andamento del mercato dell’usato in Italia riguardano il mese di luglio 2025 che si chiude con un segno positivo, confermando il buono stato di salute già evidenziato nei mesi precedenti. Anche il parziale annuo, ovvero il periodo compreso tra gennaio e luglio mostra segnali di crescita.

I dati

Nel corso del mese di luglio 2025 si registra una crescita del 3,9% per il mercato dell’usato. Questo dato, incluso nell’ultimo bollettino mensile di Auto-Trend di ACI, si riferisce alle automobili. Per quanto riguarda le moto, infatti, la crescita è ancora più marcata, con un ottimo 6%. Dando uno sguardo al parziale annuo e, quindi, considerando l’andamento nel corso dei primi sette mesi dell’anno in corso, i passaggi di proprietà per le auto sono in crescita del 2,1%, mostrando un trend chiaro che vede l’usato sempre più competitivo sul mercato. Per le moto, invece, la crescita è del 3,2%.

Un dato interessante riguarda il rapporto tra auto nuove immatricolate e auto usate vendute in Italia. Per ogni 100 autovetture nuove, infatti, nel corso del mese di luglio si sono registrati 226 passaggi di proprietà per le auto usate (al netto delle minivolture, i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale). Considerando il periodo gennaio – luglio 2025, invece, ogni 100 auto nuove sono state vendute 196 auto usate. Appare evidente, quindi, come il mercato dell’usato continui a rappresentare un’opzione per gli automobilisti alla ricerca di nuove soluzioni più convenienti per acquistare una vettura.

Crescono le elettrificate

Tra le tendenze del mercato dell’usato si registra anche una sostanziale crescita delle auto elettrificate. Anche se benzina e diesel continuano ad avere una quota prevalente, un numero sempre maggiore di automobilisti punta sull’ibrido che oggi rappresenta il 10% del mercato dell’usato, con una crescita su base annua del 34,8%. Crescono anche gli acquisti di auto elettriche usate anche se i numeri sono ancora molto bassi. Le auto a zero emissioni, infatti, hanno una quota di mercato pari all’1,1%. Su base annua, però, la crescita è del 27,6%.

I numeri sono chiari: il mercato dell’usato continua a crescere e a far registrare numeri positivi, con un numero sempre maggiore di automobilisti che valuta l’acquisto di una vettura di seconda mano per poter risparmiare. Il dato sulle alimentazioni è un altro aspetto interessante che evidenzia come ibride ed elettriche siano destinate a diventare, sempre di più, un riferimento nel settore. Nel corso dei prossimi anni, grazie a un sostanziale aumento del numero di veicoli all’interno del parco circolante, sarà sempre più semplice e, probabilmente, conveniente puntare su un modello usato dotato di un sistema di elettrificazione (ibrido, con o senza sistema plug-in, oppure elettrico).