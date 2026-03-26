Due nuove AMG in arrivo tra pista e strada: una GT3 da competizione e una Black Series pronta a spingersi oltre ogni limite prestazionale

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Mercedes Mercedes-AMG prepara un mostro da pista omologato

Dietro le livree mimetiche intraviste nei test su strada e in pista, si nasconde qualcosa di molto più concreto. Mercedes-AMG è pronta a scoprire le sue prossime armi, due modelli che promettono di ridefinire il concetto di prestazioni per il marchio di Affalterbach. Da un lato una nuova GT3 destinata alle competizioni, dall’altro una versione stradale pensata per l’omologazione, che porterà avanti la tradizione delle Black Series. Due facce della stessa medaglia, nate dallo stesso progetto ma con obiettivi profondamente diversi.

Gemelle diverse

A uno sguardo attento, anche sotto i camouflage più aggressivi, il legame tra le due vetture è evidente. Le proporzioni, il cofano lungo, la coda compatta e le prese d’aria generose raccontano di una base comune, sviluppata con un unico obiettivo: massimizzare le prestazioni.

La versione GT3 è, come da tradizione, una macchina da corsa pura. Dentro troviamo tutto quello che serve per affrontare il mondo delle competizioni endurance: roll cage integrale, assetto completamente regolabile, pneumatici slick e un’aerodinamica studiata per garantire stabilità anche nelle condizioni più estreme.

La versione Black Series, invece, traduce quella stessa filosofia per l’uso stradale. Non perde il DNA racing, ma lo rende sfruttabile fuori dai circuiti. Le gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 sono già una dichiarazione d’intenti, così come i cerchi con fissaggio centrale e lo scarico laterale, soluzione rara e decisamente scenografica su una vettura omologata. Poi c’è lui, impossibile da ignorare: l’enorme alettone posteriore, elemento iconico delle AMG più radicali, che non è lì per estetica ma per generare deportanza reale alle alte velocità.

Cosa aspettarsi

A dare ulteriore peso alle aspettative ci ha pensato direttamente il CEO di AMG, Michael Schiebe, che non ha usato mezzi termini: “La Black Series più estrema di sempre. È la nostra dichiarazione chiara e inequivocabile di massimo orientamento alle prestazioni, una promessa valida tanto per la pista quanto per la strada”. Parole forti, che raccontano l’evoluzione di un modello destinato a diventare un nuovo riferimento per il brand.

Se guardiamo al passato recente, la base di partenza è già altissima. L’ultima Mercedes-AMG GT Black Series arrivava a 720 CV, un valore che fino a pochi anni fa apparteneva al mondo delle hypercar. Questo lascia immaginare che il prossimo modello possa spingersi ancora oltre, sia in termini di potenza pura sia di efficienza aerodinamica.

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Un altro elemento chiave sarà la filosofia progettuale. Le Black Series sono sempre state vetture senza compromessi, focalizzate su leggerezza, rigidità e risposta immediata. In un’epoca in cui l’elettrificazione entra sempre più spesso anche nelle sportive, AMG potrebbe scegliere di restare fedele al motore V8 termico puro, almeno per questa generazione, proprio per mantenere un rapporto peso/potenza ideale e una guida il più possibile analogica.

Tra pista e strada

Il progetto Track Sport rappresenta perfettamente la doppia anima di AMG: da una parte la competizione, dall’altra la strada. Due mondi che continuano a contaminarsi, con tecnologie che nascono in pista e finiscono su modelli omologati. Ed è proprio qui che si gioca la partita più interessante. Perché mentre molte sportive stanno diventando sempre più sofisticate e filtrate, queste nuove AMG sembrano voler riportare al centro l’esperienza di guida pura, fatta di sensazioni dirette, rumore meccanico e controllo totale del mezzo.

Non resta che aspettare la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli, ma una cosa è già chiara: Affalterbach non ha alcuna intenzione di rallentare.