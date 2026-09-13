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Ufficio Stampa Mercedes CLE 646 AMG: già sold out prima del debutto

Mercedes-AMG alza ulteriormente l’asticella con il secondo capitolo della propria serie più esclusiva. La CLE 646 Spezialanfertigung ha appena fatto il proprio debutto ufficiale, portando con sé numeri da vera belva da pista racchiusi in una carrozzeria stradale, e con una lista d’attesa già chiusa ancor prima della presentazione mondiale, neanche Kimi Antonelli è riuscita a prenderla, nonostante siano stati lui e George Russell a effettuare l’unveiling.

Secondo modello della serie Mythos

La CLE 646 Spezialanfertigung rappresenta il secondo capitolo della esclusivissima Mercedes-Benz Mythos Series, la linea dedicata a vetture da collezione estremamente rare, prodotte in numeri strettamente limitati. Dopo la PureSpeed, la scoperta a due posti senza tetto né parabrezza limitata a 250 esemplari, questa nuova creazione entra a far parte della famiglia come vettura omologata per la strada, ma con un’anima interamente orientata alle prestazioni in pista.

Il nome stesso, che tradotto dal tedesco significa “realizzazione speciale”, racconta bene la filosofia dietro il progetto: appena 30 esemplari costruiti interamente a mano nel quartier generale AMG di Affalterbach, basati sulla piattaforma della CLE 53. Numeri che rendono questa vettura oltre otto volte più rara della stessa PureSpeed, e che spiegano perché tutti gli esemplari siano già stati venduti prima ancora del debutto ufficiale. Come ha sottolineato Stefan Weckbach, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-AMG, il progetto nasce dal sogno di ingegneri estremamente razionali di realizzare una vettura estremamente irrazionale, un’ambizione che si riflette perfettamente nelle proporzioni marcate e nelle dimensioni generose della griglia anteriore, pensate per comunicare fin da subito un’idea di assoluta estremizzazione.

Numeri da corsa

Il cuore pulsante della CLE 646 Spezialanfertigung è il motore AMG M177 EVO, un otto cilindri a V biturbo da 4,0 litri profondamente rivisto, capace di erogare 646 CV, esattamente il numero che dà il nome alla vettura, e una coppia massima di 850 Nm disponibile in un ampio arco di regime, tra 2.500 e 4.500 giri al minuto. Una particolarità tecnica non da poco riguarda l’albero motore a piatto, una soluzione che riduce le masse rotanti e migliora la prontezza di risposta all’acceleratore, garantendo una guidabilità estremamente diretta.

A differenza della CLE 53 da cui deriva, questa Spezialanfertigung abbandona completamente la trazione integrale in favore della sola trazione posteriore, una scelta precisa per privilegiare il piacere di guida più puro. Il risultato si traduce in numeri di tutto rispetto: da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi, mentre lo scatto 0-200 km/h richiede 11,4 secondi, con una velocità massima che si ferma a 310 km/h. Il cambio affidato è sempre l’AMG Speedshift TCT a 9 rapporti, abbinato a un sistema di scarico ad alte prestazioni sviluppato in collaborazione con Akrapovic, capace di regalare una sonorità V8 inconfondibile grazie anche all’utilizzo del titanio per ridurre ulteriormente il peso complessivo.

Leggera ed essenziale

L’intero progetto ruota attorno a un concetto molto chiaro: la riduzione del peso come chiave per massimizzare la dinamica di guida. Grazie a un rigoroso approccio costruttivo alleggerito, la CLE 646 Spezialanfertigung perde circa 170 kg rispetto alla base di partenza, un lavoro che ha coinvolto numerosi componenti in fibra di carbonio distribuiti lungo tutta la carrozzeria.

A completare il quadro tecnico arriva un pacchetto aerodinamico sviluppato appositamente, capace di generare oltre 250 kg di carico verticale, abbinato a un widebody esclusivo con carreggiate allargate e un assetto completamente ridisegnato, con nuove sospensioni a molle elicoidali ottimizzate specificamente per questo modello. Per garantire affidabilità e costanza di prestazioni anche in condizioni di utilizzo estreme in pista, Mercedes ha dotato la vettura di un sistema di raffreddamento potenziato, articolato su tre circuiti distinti: uno ad alta temperatura dedicato al motore e due a bassa temperatura per cambio e sistema elettrico a 48 volt.

Non stupisce che un simile concentrato di tecnologia ed esclusività abbia già conquistato appassionati e collezionisti di tutto il mondo, complice anche la presenza sempre più insistente di alcuni protagonisti della Formula 1 tra gli appassionati di questo genere di vetture da collezione estreme, a testimonianza di come il fascino delle Mythos Series travalichi ormai i confini del semplice collezionismo automobilistico per diventare oggetto del desiderio anche per chi le auto le guida ogni weekend in pista ad altissimi livelli.