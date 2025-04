Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes-AMG CLE Coupé e Cabrio in edizione limitata: tutti i dettagli

Quando si parla di eleganza e raffinatezza si pensa subito a Mercedes e ai suoi splendidi modelli. Durante lo scorso anno, il marchio di Stoccarda, ha presentato al mondo una delle sue ultime creazioni: la Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+, disponibile sia come Coupé che come Cabriolet, ha subito attirato l’attenzione del pubblico. In particolare a fare rumore ci ha pensato il suo 6 cilindri in linea da 3,0 litri, modificato per delle prestazioni fuori dal comune.

Il propulsore riesce ad erogare una potenza di 330 kW (449 CV) e offre una coppia massima di 560 Nm, che tocca addirittura i 600 Nm con l’overboost. L’auto in questione è un vero gioiello di tecnologia ed è corredata da caratteristiche tecniche di altissimo livello come la trasmissione AMG SPEEDSHIFT TCT 9G e la trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+, che mettono questo veicolo al top nel proprio segmento.

Nuova edizione limitata

Ora però, è giunto il momento per Mercedes, di dare vita ad un’edizione limitata sia della versione Coupé, che di quella Cabriolet. La Limited Edition Coupé è grigio grafite Manufaktur opaco, la Cabrio, invece, è blu spettrale Manufaktur opaco. Entrambe poi sono rese ancora più riconoscibili da una livrea segnata da una grafica che reca in grande il logo AMG. Ci sono infine accenti di giallo sulla Coupé e nero/blu sulla Cabrio.

I particolari innovativi però non si limitano solo alle tonalità. Sulla Coupé, infatti, troviamo cerchi da 20 pollici con un design a razze incrociate con bordatura gialla e pinze dei freni grigie. Sulla Cabrio, invece, ci sono cerchi in lega leggera da 20 pollici lucidati. Da sottolineare anche il tappo del serbatoio del carburante in argento cromato con la scritta AMG.

Tanti pacchetti per personalizzarle

A tutto ciò vanno aggiunti vari pacchetti di equipaggiamento per rendere questa Limited Edition ancora più esclusiva. C’è il pacchetto Night AMG per gli esterni (Coupé), in questa troviamo dei dettagli in nero lucido che danno maggiore carattere alla vettura. C’è poi il pacchetto Night AMG II (solo per Coupé), il pacchetto Ottica AMG (solo per Coupé), il pacchetto esterno AMG in fibra di carbonio I (solo per Cabriolet), il pacchetto AMG Exterior Carbon-Fibre Package II (solo per Cabriolet), infine il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS (per Coupé e Cabriolet). Quest’ultimo in particolare prevede dettagli di equipaggiamento particolarmente sportivi.

Inoltre, in questa Limited Edition, il volante AMG Performance ha un design in carbonio/microfibra MICROCUT. Entrambi i modelli hanno poi pinze dei freni che presentano verniciature in grigio con scritta AMG sia all’anteriore che al posteriore. Infine, grazie ai supporti motore attivi, il conducente può regolare il collegamento tra il motore e il telaio per avere un’esperienza di guida di altissimo profilo e soprattutto molto sportiva. Per questa versione speciale della Mercedes-AMG CLE non sono stati comunicati i dati inerenti al prezzo, certo calcolando che la versione “normale” aveva un costo di partenza superiore ai 100.000 euro, c’è da aspettarsi che questa Limited Edition sarà per una clientela decisamente limitata. Stiamo parlando, infatti, di un’auto premium, che racchiude dentro di sé il meglio del meglio della tecnologia del marchio tedesco al servizio di un design super ricercato.