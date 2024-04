Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Presentata in anteprima la nuova Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE.

In occasione del Gran Premio di Shanghai, il quinto appuntamento del Campionato Mondiale di Formula 1, è stata presentata in anteprima la Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE.

Il nuovo modello di punta della serie GT è caratterizzato da una potentissima motorizzazione ibrida E PERFORMANCE, composta da un motore V8 e da un motore elettrico che insieme garantiscono una risposta fulminea a ogni input e un’erogazione di potenza energetica.

Svelata la nuova Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE

La tecnologia dei due propulsori è ispirata al Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team e costituisce la base di un’esperienza automobilistica unica. Attraverso il know-how derivato dalla scuderia di Formula 1, le prestazioni della nuova GT 63 S sono davvero impressionanti.

Il motore V8 biturbo da 4,0 litri e l’unità di propulsione elettrica AMG, insieme generano una potenza di sistema di 600 kW (816 CV) e una coppia massima di 1.420 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari avviene i 2,8 secondi, mentre la velocità massima è di 320 chilometri orari.

La trasmissione del nuovo modello della serie GT inserito all’interno del listino Mercedes, combina il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri sull’asse anteriore con un’unità di trazione elettrica sull’asse posteriore. La batteria è leggera: collocata sopra l’asse posteriore, assicura altissime prestazioni. Il motore elettrico va ad agire direttamente sull’asse posteriore: in questo modo riesce a convertire la sua potenza più direttamente in propulsione.

Alla base delle elevate prestazioni della batteria AMG da 400 volt c’è l’innovativo raffreddamento diretto: le 560 celle, per la prima volta, sono raffreddate singolarmente e circondate in maniera costante da un refrigerante high-tech a base di un liquido non infiammabile. Il refrigerante ha una capacità termica da due a tre volte superiore rispetto all’acqua e riesce a immagazzinare più energia termica.

La coupé ad alte prestazioni: modello di punta della serie GT

Michael Schiebe, che ricopre i ruoli di CEO of Mercedes-AMG GmbH e Head of Business Units Mercedes-Benz G-Class & Mercedes Maybach, ha parlato così in occasione dell’anteprima mondiale della nuova GT avvenuta durante il week end del Gran Premio di Shanghai, lodando le straordinarie prestazioni della “belva” tedesca:

“Da zero a 100 in 2,8 secondi, nessun modello della famiglia AMG ha mai avuto una simile performance di accelerazione – ha dichiarato Schiebe – il nostro V8 da quattro litri, abbinato al sistema ibrido ad alte prestazioni, fa di questa vettura il modello di punta della nostra famiglia GT”.

E ancora: “La GT 63 S E PERFORMANCE combina prestazioni elevatissime con un’esperienza di guida molto dinamica, da far venire la pelle d’oca. Allo stesso tempo, offre ampie opzioni di personalizzazione e materiali di alta qualità, che la rendono una delle più esclusive coupé ad alte prestazioni sul mercato”.

La presentazione della nuova GT è arrivata a pochi mesi di distanza dal lancio dell’edizione speciale della Mercedes-AMG 45 S, caratterizzata dalla verniciatura AMG Green Hell Magno e dall’aggiunta di un pacchetto di accessori che rende l’auto ancora più intrigante.

Ad aprile, invece, la Casa tedesca ha tolto il velo al nuovo Mercedes EQS: un restyling di metà carriera che ha aumentato il lusso, il comfort e l’autonomia di percorrenza dell’ammiraglia a zero emissioni.