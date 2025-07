Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT Track Sport: pronta per nuovi primati

Mercedes-AMG apre un nuovo, entusiasmante capitolo della sua storia, svelando un primo sguardo esclusivo su un futuro che promette di riscrivere i limiti della velocità e dell’ingegneria ad alte prestazioni. Con la presentazione della Mercedes-AMG GT Track Sport, la Casa di Affalterbach conferma che la già prestigiosa famiglia GT è tutt’altro che completa. Questo veicolo, nato per toccare vette prestazionali senza compromessi, è stato progettato con un unico, ambizioso obiettivo: battere i record su tutti i circuiti del mondo.

Il progetto prosegue

Il progetto ad alte prestazioni, attualmente in fase di finalizzazione nei laboratori segreti di sviluppo di Affalterbach, è stato anticipato con alcune immagini “teaser” che offrono un’intrigante anteprima di un veicolo pronto a stupire. Ancora camuffato, il concept della Mercedes-AMG GT Track Sport si prepara a dimostrare il suo valore sulle piste di prova, dove sarà messa alla prova. L’introduzione di questo nuovo prototipo è una chiara dimostrazione della grande competenza di Mercedes-AMG come costruttore di auto sportive, e offre un’affascinante anticipazione di una possibile espansione della serie GT, con la prospettiva di proseguire a sfoggiare i potenti motori V8.

La seconda generazione della AMG GT a due porte è stata lanciata nel 2023, e da allora la famiglia di auto sportive ha continuato a crescere costantemente. La Track Sport si inserisce perfettamente in questa traiettoria di sviluppo, rappresentando un passo audace verso la leadership nel segmento delle sportive di alta gamma. Infine, Mercedes-AMG con questa nuova freccia a quattro ruote, non soltanto punta a stabilire nuovi record, ma anche a ridefinire l’esperienza di guida sportiva, spingendo più in alto i confini di ciò che è tecnicamente possibile in termini di dinamica e agilità.

La precedente AMG GT Black Series aveva fermato il cronometro in 6:48 sul lungo anello del Nürburgring da 20,8 km, prima di essere scalzata dalla 911 GT2 RS con pacchetto Manthey: 6:43.3. AMG, però, non è rimasta a guardare: ha risposto con la One, hypercar che ha girato in 6:29.09. Un colpo da maestro, ma irripetibile. Almeno per ora. Difficile pensare che la nuova GT Track Sport possa spingersi tanto oltre. Più credibile un assalto al tempo della GT3 RS, dove però l’asticella resta alta. Anche perché, da Zuffenhausen, la prossima GT2 RS è già dietro l’angolo. La sfida tra Stoccarda e Affalterbach continua. E non promette tregua.

Non solo sportività

L’ambizione di Mercedes-Benz non si ferma qui: l’azienda aspira a essere leader nei campi della mobilità elettrica e della tecnologia. Un pilastro fondamentale della strategia del marchio tedesco è la sostenibilità, intesa come principio guida per l’azienda stessa. Questo significa creare valore duraturo per tutti gli stakeholder: clienti, dipendenti, investitori, partner commerciali e la società nel suo complesso. La base di tutto ciò è il piano del Mercedes-Benz Group, che porta l’azienda ad assumersi la responsabilità degli effetti economici, ecologici e sociali delle sue attività commerciali, considerando l’intera catena del valore.

In questo contesto di innovazione incessante e responsabilità globale, il la Mercedes-AMG GT Track Sport emerge non solo come un simbolo di performance estrema, ma anche come un’ulteriore conferma della dedizione di Mercedes-AMG all’eccellenza ingegneristica e della visione di Mercedes-Benz per un futuro automobilistico dinamico e sostenibile. Il mondo attende con impazienza di vedere cosa sarà capace di fare questo nuovo gioiello “nato ad Affalterbach”.