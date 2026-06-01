Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE e GLS: gamma rinnovata e ordini aperti

Mercedes-Benz annuncia un importante aggiornamento per i suoi modelli di punta nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. A partire dal 29 maggio 2026, sono ufficialmente aperti gli ordini per le nuove GLE, GLE Coupé e GLS, tre vetture che si presentano oggi più potenti, intuitive ed esclusive che mai. Dopo la première mondiale tenutasi a Tuscaloosa, in Alabama, la gamma sbarca sul mercato italiano con prezzi che partono da 89.714 euro per la versione SUV della GLE.

Nuovi motori e allestimenti

Il pilastro di questo rinnovamento è rappresentato dall’introduzione di una nuova generazione di motori a sei cilindri, progettati per offrire prestazioni superiori e una maggiore efficienza. Per rispondere alle diverse esigenze della clientela, Mercedes-Benz ha strutturato l’offerta su tre distinti livelli di equipaggiamento: ADVANCED, ADVANCED PLUS e PREMIUM. Questa semplificazione della gamma permette di scegliere tra diversi gradi di personalizzazione e contenuti tecnologici, mantenendo sempre elevato lo standard di lusso tipico della casa di Stoccarda.

Mercedes-Benz GLE: ampia versatilità

La nuova GLE SUV si conferma come uno dei modelli di maggior successo del marchio, profondamente modernizzata attraverso numerosi componenti rivisti. Il design è stato aggiornato per riflettere un’estetica moderna, ma è all’interno che l’auto esprime al meglio il concetto di “Welcome home”: un ambiente dove tecnologie innovative e un comfort eccezionale si fondono per accogliere conducente e passeggeri. Questo SUV versatile, che celebra i 140 anni di innovazione della Stella, viene proposto con un listino che parte da 89.714 euro.

GLE Coupé: l’anima sportiva

Per chi cerca una presenza su strada più dinamica, la GLE Coupé accentua il suo carattere sportivo. Con nuovi dettagli stilistici, il modello risulta più potente ed espressivo, beneficiando al contempo di tecnologie che lo rendono più intuitivo nelle interazioni quotidiane. La sportività della variante Coupé si riflette anche nel posizionamento di mercato, con ordini aperti a partire da 98.015 euro.

Mercedes-Benz GLS: la “Classe S” dei SUV

Al vertice della gamma si posiziona la nuova GLS, la vettura che incarna la visione Mercedes di esclusività e intelligenza digitale applicata ai grandi volumi. Spesso definita la “Classe S dei SUV”, la GLS eleva il comfort a un livello superiore grazie a una tecnologia d’avanguardia: il controllo dell’ammortizzazione basato su cloud.

Questo sistema, applicato alle sospensioni AIRMATIC ed E-ACTIVE BODY CONTROL, permette alla vettura di “leggere” la strada e adattare automaticamente lo smorzamento poco prima di incontrare dossi o irregolarità impegnative. Il risultato è un viaggio estremamente fluido, pensato in particolare per il benessere dei passeggeri posteriori. Per accedere a questa ammiraglia a ruote alte, il prezzo di partenza è fissato a 115.323 euro.

Un futuro nel segno della tradizione

L’aggiornamento di questi modelli dimostra lo spirito pionieristico di Mercedes-Benz, capace di integrare soluzioni digitali avanzate in veicoli dalla solida tradizione meccanica. Con la disponibilità immediata per l’ordine, la nuova gamma GLE e GLS si pone l’obiettivo di consolidare la leadership della Stella nel mercato dei SUV premium, offrendo vetture che non sono solo mezzi di trasporto, ma veri e propri concentrati di innovazione. E la Casa di Stoccarda in questo è una garanzia da centoquaranta anni.